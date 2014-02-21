Олимпиада-2014. Хоккеистки сборной Канады обыграли США в финале. Обама проспорил премьеру Канады ящик пива

Новости Олимпиады. В финальном матче канадские хоккеистки в овертайме переиграли команду США. Встреча завершилась со счетом 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1). Таким образом, «серебро» Олимпиады в Сочи досталось команде США. «Бронза» – у швейцарских спортсменок. Смотрите видео.



Мари Филип Пулен, нападающая сборной Канады (в интервью ИТАР-ТАСС):

Я просто счастлива! Это было невероятно, и вся заслуга принадлежит нашей команде. Мы никогда не сдаемся, показываем это в каждом матче и сегодня снова были вознаграждены за самоотверженную командную игру до последней минуты. Пас в овертайме, после которого я забила, был идеален. Такой результат – лучшее, что я вообще могу себе представить.

Для канадских хоккеисток – это четвертый титул подряд. И, как сообщает Associated Press, премьер-министр Канады Стивен Харпер Канады поспорил с Обамой на пиво, что канадцы обыграют американцев в хоккей.

Стивен Харпер, премьер-министр Канады (в Twitter):

Я заключил пари (с Обамой). По ящику пива за каждый из матчей на этой неделе между мужскими и женскими сборными Канады и США. У США – хорошие команды. Но мы победим.

Стало быть, один ящик пива премьеру Канады уже обеспечен. О судьбе второго станет известно на днях. Мужские хоккейные команды сыграют в полуфинале в пятницу, 21 февраля. Обладатели «золота» и «серебра» Игр в Сочи определятся в воскресенье. К слову, на прошлой Олимпиаде в Ванкувере канадцы и американцы встретились в финале. Тогда победа осталась за дружиной «кленового листа».

В программе Олимпийских зимних игр различают соревнования по хоккею на льду среди мужчин и среди женщин. Всего разыгрывается 2 комплекта наград. В Сочи за них боролись 20 сильнейших команд планеты. В чем суть олимпийского хоккейного турнира? Читайте здесь.