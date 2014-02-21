Олимпиада-2014. Американская фигуристка Эшли Вагнер подает протест против судей

Новости Олимпиады. Двукратная чемпионка США по фигурному катанию, 22-летняя Эшли Вагнер недовольна результатами вчерашнего соревнования и подает протест против судей. По итогам двух соревновательных дней (короткая и произвольная программы) девушка заняла седьмое место. Жюри оценили ее катание на 193.20 балла.

Эшли Вагнер, американская фигуристка (Los Angeles Times):

Я даже не могу ничего говорить. Что делают судьи? Если Международная федерация хочет, чтобы люди продолжали верить в честность фигурного катания, нужно привлекать к ответственности за такое судейство.

Золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в одиночном катании завоевала 17-летняя россиянка Аделина Сотникова (224.59 балла). Девушка стала первой фигуристкой, победившей на Олимпиаде в личных соревнованиях, за всю историю советского и российского спорта!Смотрите видео.

Напомним, в программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.