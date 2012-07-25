Олимпиада 2012. Виктория Азаренко: когда выхожу на корт с Максом Мирным, мне стоит надевать шлем

Новости Олимпиады. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко в микроблоге Twitter рассказала о том, как проходит её подготовка к старту Олимпиады в Лондоне.

Виктория Азаренко, теннисистка, первая ракетка мира:

Я не могу узнать Лондон — Олимпиада творит чудеса! Уже состоялось две тренировки. Сначала с Сэм Стосур. Она играла в одежде цветов австралийского флага — это необычно, но красиво. А дальше я сыграла с Максом Мирным. Он так сильно и быстро бьёт, что, наверное, в следующий раз мне стоит выйти на корт в шлеме!

Первая ракетка мира Виктория Азаренко решила поселиться за пределами олимпийской деревни, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Беларуси.

Игорь Заичков, помощник Президента Беларуси по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма, вице-президент Национального Олимпийского комитета Беларуси:

Условия в Олимпийской деревне скромные, но они одинаковы для всех и в целом соответствуют всем необходимым требованиям. Виктория Азаренко не будет жить в олимпийской деревне, а Максим Мирный сказал: «Я хочу жить в деревне». Это индивидуально. Почему мы пошли навстречу Виктории? Во-первых, потому, что очень рассчитываем на медаль в личном разряде, где она первая ракетка мира. Во-вторых, надеемся на медаль в миксте с Максимом Мирным. На наш взгляд, проживание Вики за пределами олимпийской деревни - это наиболее оптимальный вариант для восстановления, подготовки, для работы с врачом, тренером-психологом и тренером по физподготовке.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) белоруска Виктория Азаренко и швейцарец Роджер Федерер получили первые номера посева на олимпийском турнире. Вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска получила второй номер посева, россиянка Мария Шарапова — третий. В мужском турнире вслед за Федерером расположились серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.