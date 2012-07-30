Олимпиада 2012. Великобританию заливают дожди. Соревнования на открытых площадках пришлось перенести

Новости Олимпиады. За несколько дней до открытия Олимпиады-2012 британские синоптики забили тревогу, предостерегая о возможных серьезных осадках во второй день основной программы Олимпийских игр. Ожидались сильные ливни и град, преимущественно в восточных районах столицы Великобритании.

Было понятно, что рано или поздно на Олимпиаде-2012, спортсмены и организаторы смогут по праву оценить все «прелести» британской погоды. Болельщики не растерялись, когда небесная канцелярия низвергла на олимпийскую Британию проливной дождь с градом. Они пришли на стадионы, вооружившись зонтами и дождевиками, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Казалось, ничто не предвещало беды: день начался с солнечной погоды, однако в полдень небо заволокли тучи. Ливень накрыл Олимпийский парк, корты Уимблдона, стадион для крикета «Лордс» а также стадион, где проводится стрельба из лука.

Большую часть дистанции российская велосипедистка проехала под проливным дождём. К счастью, непогода не помешала ей завоевать медаль.

Ольга Забельская, российская велосипедистка:

Не могу сказать, что погода мне мешала. Наоборот! Приятно, не жарко, лужи тёплыми были. Правда, дорога из-за дождя скользкая, особенно опасна была в этом плане разметка. Поэтому старались ехать осторожно, чтобы ничего не случилось, чтобы не было падений. Ну и очень много болельщиков было, которые заграждали обзор. Не было видно, что будет за поворотом. Не расслабишься, прямо скажем.

Непогода внесла коррективы и в расписание олимпийского теннисного турнира. Воскресные матчи должны были начаться в 11.30 по местному времени, но примерно за 15 минут до старта игр над Уимблдоном, где проходит олимпийский турнир, пошел сильный дождь. Организаторы соревнований приняли решение о переносе игр на более поздний срок.

А ведь ещё за месяц до открытия Олимпийских игр, мэр Лондона, заявлял, что погодные условия не могут помешать проведению Олимпиады, сообщает ctv.by со ссылкой на британскую прессу.

Борис Джонсон, мэр Лондона:

Должен вам сказать, что у меня есть официальные данные метеорологов, которые показывают, что наш славный город может гарантировать хорошую погоду.

Тем не менее, пока организаторы Олимпиады решили не разгонять облака и оставить все как есть. Журналисты, не зная как оправдатьэто решение, быстро переклюличились на критику предыдущих хозяев Игр – китайцев. Дескать, те четыре года назад прибегли к хитрости – разгоняли облака над стадионом Птичье гнездо.

Британцы будут честными, твердят журналисты, Лондон привычней видеть дождливым. Впрочем, как призналась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, настроение непогода точно не испортит. Безусловно, спортсменов, соревнующихся в закрытых помещениях, дождь только радует. А вот олимпийцам, выступающим под открытым небом, приходится не легко.

Погода, испортившаяся за считанные часы до начала соревнований по стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Лондоне, понизила вероятность достижения высоких результатов до минимума, уверен тренер-методист сборной России, личный тренер стрелка Валерия Шомина, сообщает ctv.by со ссылкой на «Р-Спорт».

Сергей Плановский, личный тренер российского стрелка Валерия Шомина:

Мы готовились вместе с Валерой (Шоминым), выполнили весь тренировочный план. Но главная сложность заключается в лондонской погоде, которая в предолимпийский период была тихой и светлой, а с субботы испортилась. Пошли грозы, страшный ветер, и когда смотришь картинку из Англии, кажется, что наблюдаешь не за Олимпиадой, а за районными соревнованиями.

Метеорологическими условиями остались не довольны и финалистки женского турнира по стендовой стрельбе. Несмотря на то, что золото завоевала американка Кимберли Роуд с 99 мишенями из 100, остальные финалистки попадали по 20. В таких низких результатах виновны: плохие условия видимости, постоянно меняющееся солнечное освещение и порывы ветра, уверены тренеры.