Олимпиада 2012. Твитты болельщиков вывели из строя систему GPS-навигации во время велогонки

Новости Олимпиады. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) обратились к болельщикам на трибунах с просьбой избегать использования Twitter и SMS-связи. По словам МОК активность болельщиков в сервисах ведёт к перегрузке сетей и негативно влияет на качество телевизионной трансляции, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

В субботу комментаторы мужской шоссейной велогонки не смогли получить информацию о том, как далеко лидеры ушли в отрыв, поскольку из-за перегрузки сетей возникли перебои в работе системы GPS-навигации, которая отслеживает положение спортсменов на трассе. Помехи были вызваны твитами тысяч болельщиков, которые стояли вдоль трассы.

Марк Адамс, пресс-секретарь Международного олимпийского комитета:

Конечно, если вы хотите что-то отправить, мы не будем говорить «Нет, вы не можете этого делать. Наше заявление относится к несрочным сообщениям.

Олимпийские игры в Лондоне называют первой «Олимпиадой социальных медиа». Возросшую популярность социальных сервисов среди зрителей Олимпиады в Лондоне отмечают и представители сервиса микроблогов Twitter. По статистике сервиса, в день торжественного открытия Олимпийских игр пользователи сервиса опубликовали сообщений больше, чем в течение всей Олимпиады в Пекине в 2008 г.