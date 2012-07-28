Олимпиада 2012. Торжественное открытие XXX Олимпийских Игр в Лондоне

Новости Олимпиады. Ключевые моменты открытия.

1. Британские луга и холмы с коровами и овцами

Церемония началась в полночь с того, что победитель «Тур де Франс» Брэдли Уиггинс пробил в олимпийский колокол. Первая часть шоу началась с идиллической картинки британских лугов и холмов, на которых паслись настоящие овцы с коровами. Все это отсылало зрителей к пьесе Шекспира «Буря», из который и взято название «Чудо-острова».

2. Трудовые будни британских рабочих

Далее пасторальная картинка стала постепенно сменяться индустриальными пейзажами, а на сцену вместо пастухов выходили испачканные грязью и сажей рабочие. В заключение рабочие отлили огромное кольцо, которое в небе соединилось с четырьмя другими и замерло над стадионом.

3. Бонд приглашает королеву

У Букингемского дворца остановился экипаж, из которого вышел исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг. Агент 007 отправился приглашать королеву Елизавету II на церемонию открытия Олимпиады. Далее Крэйг и королева направились к вертолету, через несколько минут тот уже завис над Олимпийским стадионом, и из него выпрыгнули два парашютиста. Заиграла традиционная тема из фильмов про агента 007, и внезапно Елизавета II появилась в главной ложе, а из другого конца вышел Жак Рогге, президент Международного Олимпийского Комитете .

4. Лорд Волан-де-Морт и Мистер Бин

Тем временем на стадионе десятки детей улеглись в кровати и собрались спать, а Джоан Роулинг прочитала им на ночь «Питера Пэна». Как только дети сомкнули глаза, на малышей напали злые герои английских сказок во главе с огромным Лордом Волан-де-Мортом. Со злодеем сразились 45 Мэри Поппинс и победили. Дети наконец-то легли спать, а взрослые продолжили шоу. На сцене заиграл симфонический оркестр, главным действующим лицом которого известный комедийный актёр Роуэн Аткинсон, он же – Мистер Бин. Аткинсон фотографировался на телефон, чихал, вытирался, а под конец заснул и увидел во сне, как выигрывает олимпийский забег, проехав часть его на такси.

5. История любви из мюзикла

Следующая часть представления была построена на истории о том, как девушка потеряла в Лондоне телефон. Его нашёл незнакомец, который, стал новым бойфрендом девушки. История развивалась под аккомпанемент британской музыки: The Beatles , Rolling Stones, Sex Рistols, Дэвид Боуи, Queen и Eurythmics, The Prodigy, британский рэп.

6. Парад участников Игр

Парад стартовал под музыкальную композицию «Galvanize» группы The Chemical Brothers. По традиции первыми шли греки, а за ними все остальные в алфавитном порядке. Некоторые спортсмены, в основном африканские, были одеты в национальные одежды. Сборная Чехии поразила всех своими резиновыми сапогами. Завершили шествие хозяева Игр.

7. Торжественная речь Жак Рогге, Президента Международного Олимпийского комитета

8. Зажжён Олимпийский огонь

Елизавета II объявила Игры открытыми. Подробности зажжения огня держались в строжайшем секрете. Во время церемонии несколько раз показывали катер под управлением Дэвида Бекхэма, плывущий по Темзе. У причала Бекхэм передал огонь легенде британского гребного спорта Стивену Редгрейву. У стадиона Стивена встретили семь юных атлетов. Факелоносцы зажгли 205 лепестков, символов каждой страны-участницы нынешних Игр. Мачты с горящими лепестками поднялись вверх, образовав гигантский огненный цветок – олимпийский огонь Лондона-2012.

9. Выступление сэра Пола Маккартни

В завершение шоу на сцене появился Пол Маккартни. Со всем стадионом музыкант исполнил свою знаменитую песню «Hey Jude».