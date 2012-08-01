Олимпиада-2012. Теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых богатых спортсменок Олимпиады в Лондоне

Новости Олимпиады. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов ХХХ летней Олимпиады в Лондоне.

Доход российской теннисистки Марии Шараповой за последний год составил 27,1 млн долларов, сообщает ctv.by со ссылкой на Forbes. 25-летняя Шарапова – единственная представительница России в списке.



Стоит отметить, что если за год Шарапова получает около 2 млн долларов «призовыми», то доход по рекламным договорам составляет 25 млн долларов. Теннисистка выпускает именные духи, а также занимается разработкой линии спортивной одежды и обуви.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

У топовых теннисистов соотношение призовых к рекламным деньгам в среднем составляет 1:10. Так, американский теннисист Андре Агасси первым из спортсменов на разнообразных бизнесах смог сколотить суммарный капитал под 1 млрд долларов.

По версии специализированного журнала «SportsPro», в 2011 году Мария Шарапова заняла 22 строчку среди 50 самых востребованных спортсменов на мировом рекламном рынке. Теннисистка является и самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу коммерческих интересов Марии входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес. Она лицо брендов «Clear», «Cole Haan», «Evian», «Head», «Tiffany & Co», «Nike» и «Tag Heuer».

Макс Айзенбад, менеджер теннисистки Марии Шараповой:

Мария часто участвует и в рекламных кампаниях в России. Жаль, что не часто. Ведь очень важно для нее, потому что здесь ее корни. Думаю, что Мария ещё предстанет во всей красе в российских рекламных компаниях накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. На этом рынке много нереализованных ресурсов. Сейчас мы с нетерпением ждем нового партнерства с крупными брендами.

Кроме того, Шарапова планирует наладить производство конфет и жевательной резинки в виде теннисных мячей с названием Sugarpova (дословный перевод – «Сахарная Шарапова»), сообщает ctv.by со ссылкой на «Советский спорт».

Мария Шарапова, теннисистка:

Вы не представляете, сколько в последнее время мне приходит писем по e-mail. Больше, чем за всю предыдущую жизнь. Фанаты счастливы! Чего скрывать? Мой новый бизнес – это тяжелый процесс. И очень волнующий. Я ведь вложилась во все сама – мои инвестиции, мои деньги. Чувствую себя ребенком, который носится со своим долларом увлеченно: куда бы его пристроить так, чтобы не прогадать. Бренд будет носить название Sugarpova. Сейчас мы почти закончили все приготовления к производству. Осталось только покреативить – с оформлением упаковок, с рекламной кампанией… Но надеюсь, к старту US Open мои конфеты уже появятся на прилавках.

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Конфеты и жевательная резинка Sugarpova поступят в продажу уже 20 августа. Об этом тенниситка написала на официальной странице в Facebook.

Мария Шарапова, теннисистка:

Официально! Конфеты Sugarpova поступят в продажу 20 августа. Жду с нетерпением! Самое время показать вам один из вкусов.

Справка ctv.by

Возглавляет список самых богатых спортсменов Олимпиады в Лондоне 33-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработок которого за последний год составил 53,4 млн долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает американец, игрок команды НБА «Майями Хит» 27-летний Леброн Джеймс – его доход за последний год составил 53 млн долларов. Леброн Джеймс – чемпион НБА 2012 года, самый ценный игрок финала НБА 2012 года, олимпийский чемпион Игр 2008 года в Пекине (в составе сборной команды США).

На третьем месте расположился еще один баскетболист США, атакующий защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант, чей доход составил 52,3 млн долларов. 33-летний Брайант является пятикратным чемпионом НБА (2000 - 2002, 2009-2010), самым ценным игроком НБА сезона 2007/08 года, олимпийским чемпионом Игр-2008 в Пекине (в составе сборной команды США).



Белорусы пока не входят в список самых богатых спортсменов Олимпиады.