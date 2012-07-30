Олимпиада 2012. Теннисистка Мария Шарапова осталась без обеда на Олимпийских играх в Лондоне

Новости Олимпиады. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала уверенную победу на старте Олимпийских игр в Лондоне. Со счётом 6:2, 6:0 Шарапова, дебютантка Олимпийских игр, разгромила израильтянку Шахар Пеер. В послематчевой пресс-конференции спортсменка рассказала о своих впечатлениях от Олимпиады в Лондоне.

В олимпийской деревне и во время церемонии открытия Шарапова познакомилась со многими российскими спортсменами. Теннисистка из-за большой удаленности Уимблдона, где проходит теннисный турнир, от района Стрэтфорд, где построена олимпийская деревня, живет отдельно от сборной России. Мария призналась, что при посещении олимпийской деревни в Лондоне ощутила себя достопримечательностью, вызвав большой интерес со стороны атлетов.

Мария Шарапова, теннисистка:

На самом деле я очень наивна, когда думаю о том, как меня воспринимают окружающие люди, как относятся к моим достижениям, которые я оцениваю довольно скромно. Самая большая ошибка, которую я допустила, когда была в деревне – посещение столовой. У меня просто не было возможности взять еду и сесть за стол, мне удалось взять только апельсиновый сок. Автографы я не раздавала, но со многими фотографировалась. Не знаю, сколько фотографий, я не считала, но много. Пальцев одной руки не хватило бы. Я чувствовала себя памятником.

Теннисистка призналась, что получила бесценный опыт, пройдя на параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр с российским флагом. Напомним, Мария Шарапова была назначена знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне. Шарапова стала первой женщиной-знаменосцем в истории российского спорта.

Мария Шарапова, теннисистка:

Это было уникальное событие. Я даже не поняла, что случилось, вышла со стадиона, у меня уже флаг забрали, мы сели в машину, и только тогда я подумала: «Что сейчас произошло? Где я была?» Эмоции просто замечательные. Я буду помнить об этом всю свою жизнь. Когда мне было лет десять или около того, я смотрела церемонию открытия, видела делегацию России, все шли в маленьких шляпах или беретах, это было круто. Я тогда еще подумала, возможно, однажды и я там буду. Мечта сбылась! Я ожидала, что знамя будет тяжелым. На меня надели специальный ремень, поддерживающий флаг, в общем, я была готова, даже тренировалась пару дней, качала мышцы. Репетиции никакой перед церемонией не было, дали флаг в руки и сказали: идите вперед, вот и все.