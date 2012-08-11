Олимпиада-2012. Теннисист Энди Маррей подарил свою чемпионскую форму музею

Новости Олимпиады. Олимпийский чемпион Энди Маррей, обыгравший в финале турнира Роджера Федерера со счетом 6:2, 6:1, 6:4 подарил свою форму, в которой выступал на Играх, музею Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Об этом сообщает официальный Twitter Уимблдона.

Сообщение сотрудников музея в Twitter:

Выражаем огромную благодарность Энди Маррею, подарившему форму, в которой он завоевал золото Олимпиады в Лондоне, музею Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Британец Маррей признаётся, что до сих пор не может войти в колею: воспоминания о триумфе на Олимпиаде в Лондоне не дают теннисисту возможности спокойно спать.

Энди Маррей, британский теннисист:

Знаете, для меня Олимпиада не закончилась тогда, когда я выиграл финал одиночки и завершил свой матч в миксте. В воскресенье вечером у меня не было возможности расслабиться, а потом сразу же было необходимо вылетать в Торонто. Последние несколько дней пролетели очень быстро. По ночам я вообще не мог заснуть, хотя обычно сплю 9-10 часов. У меня получалось отдохнуть только пару часов в течение дня. Это означает, что успех на Олимпиаде до сих пор занимает все мои мысли. Это был лучший турнир в моей жизни, не многие получают шанс выиграть золотую медаль перед своими болельщиками. А победа над Роджером Федерером на Центральном корте Уимблдона придала сделала моё достижение ещё более значимым.



Маррей заверяет поклонников, что в психологическом плане он абсолютно здоров.

Энди Маррей, британский теннисист:

Нужно будет через несколько недель посмотреть, как изменился мой настрой в целом. Уверен, что укрепил уверенность в своих силах. Но уверенность в индивидуальных видах спорта приходит и уходит очень быстро. В психологическом плане у меня всё в порядке.

В Уимблдоне традиционный красный почтовый ящик на Черч-роуд поблизости от Всеанглийского лаун-теннисного клуба в честь Маррея перекрасили в золотой цвет. Необычный способ празднования побед британцев на домашних Играх придумали сотрудники Королевской почты. В честь каждого олимпийского чемпиона в его родном городе один из красных почтовых ящиков будет перекрашен в «золото». Для чопорных англичан, не привыкших нарушать традиции, это целое событие: почтовые ящики, которые наравне с красными телефонными будками и двухэтажными автобусами являются символами британской культуры, изменили свой цвет впервые за 140 лет! На мероприятии в пригороде Лондона присутствовала мама Маррея Джуди.



Джуди, мама теннисиста Энди Маррея:

Я считаю, это великолепно – такое милое и постоянное напоминание о его успехе и здесь, в Уимблдоне. Это отличная идея и огромная честь.

Олимпиада – это самое масштабное спортивное событие в мире, она захватила воображение всего британского народа, и для Энди победить на таком турнире восхитительно. Недавно я была в Олимпийской парке, и ко мне подходили люди и поздравляли. Там всё до сих пор кипит, все очень воодушевлены и поддерживают сборную Великобритании.



После фееричной победы на Олимпиаде в Лондоне четвертая ракетка мира Энди Маррей был заявлен на теннисном турнире серии Masters в Торонто. Однако стало известно, что теннисист отказался от дальнейшего участия в турнире. Британец объяснил свое решение болью в колене.

25-летний теннисист уже успел сыграть в Торонто один матч, победив итальянца Флавио Чиполлу – 6:1, 6:3. Представители Ассоциации тенниса Канады отметили успех четвёртой ракетки мира британца Энди Маррея на Олимпиаде в Лондоне. После победы Маррея над итальянцем на Центральном корте Rexall Centre британцу был презентован шоколадный торт с надписью «Поздравляем с золотой медалью!»