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Олимпиада-2012. Сборная Беларуси по футболу одержала первую победу на Олимпиаде в своей истории

27 июля 2012 07:38
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Новости Олимпиады. Первый олимпийский гол белорусов и первая победа на играх в Лондоне. Наша молодежная сборная по футболу накануне вечером провела матч с командой Новой Зеландии в английском Ковентри. Дебют белорусов завершился счетом 1:0. Первый мяч белорусской команды на Олимпиаде забил Дмитрий Бага.

И эта победа даст возможность оказать финансовую помощь детским спортивным школам. Президентский спортивный клуб при содействии Национального олимпийского комитета Беларуси, а также Минспорта и туризма приступает к масштабному проекту по поддержке детско-юношеского спорта. За каждую олимпийскую медаль Лондона будет денежный бонус. Футболисты, забившие победный гол, и вратарь, сыгравший «на ноль» в матчах турнира, также смогут выбрать школу, которая получит 50 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победный гол Дмитрия Баги уже оценили на родине. 50 миллионов рублей получит спортивная школа олимпийского резерва футбольного клуба «Минск». Именно ее наш спортсмен определил в качестве адресата финансовой помощи. Здесь Дмитрий отрабатывал первые удары. Голкипер Александр Гутор, отстоявший «на ноль» направил деньги в спортивную школу «Динамо».

Владимир Гурленя, заместитель генерального директора ФК «Минск»:
В первую очередь хотелось бы использовать деньги в целях приобретения спортивного инвентаря: мячи, футбольная форма, бутсы.

# Олимпиада 2012

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