Олимпиада-2012. Российский тяжелоатлет Апти Аухадов из-за глотка воды потерял золотую медаль

Новости Олимпиады. Российский тяжелоатлет Апти Аухадов завоевал первую в своей жизни олимпийскую серебряную медаль в весовой категории до 85 кг с результатом 385 кг (175 в рывке, и 210 в толчке). Судьбу медали решила выпитая им бутылка воды.

Среди спортсменов в категории до 85 кг лучший результат показали двое атлетов – поляк Адриан Эдвард Зеленский и россиянин Апти Аухадов. Согласно правилам, побеждает тот, у кого собственный вес меньше. Разница в весовой категории атлетов составила всего 130 граммов – в пользу польского штангиста.

Несмотря на вторую строчку, молодой спортсмен признался, что не до конца удовлетворен выступлением и вполне мог бы показать лучший результат.

Апти Аухадов, российский тяжелоатлет:

Перед тем как выйти на помост я взвесился, и мне даже не хватало полкилограмма. Тогда тренер сказал, чтобы я выпил бутылку воды, иначе был бы недобор по весу. Так что можно сказать, что все решил один глоток воды. Что тут скажешь, я упустил возможность выиграть золотую медаль Олимпиады, и это самое главное.

Схожая ситуация произошла и с белорусской спортсменкой, принесшей первую медаль в копилку сборной на Олимпиаде в Лондоне. В весовой категории до 69 кг Марина Шкерманкова стала обладательницей бронзовой медали, набрав в сумме двоеборья 256 кг (113 кг – рывок + 143 кг – толчок). Если бы Марина весила меньше на 210 грамм (примерно стакан воды), то получила бы серебряную медаль. Занявшая второе место румынка Даниэла Чочос показала точно такой же результат 256 кг в сумме (113 в рывке + 143 в толчке), но оказалась чуть легче белоруски, и по существующим правилам расположилась в итоговой таблице на строчку выше.

Шкерманкова говорит, что бронзовая медаль её ничуть не расстроила, девушка никогда не следит за весом конкуренток.

Марина Шкеркманкова, белорусская штангиста, обладательница бронзовой медали на Олимпийских Играх в Лондоне:

Всегда делаю то, что говорят тренеры. И мой вес они тоже контролируют, кстати. Перед соревнованиями немного сгоняли, но без фанатизма… После Олимпиады поедим хоть нормально, а то здесь в олимпийской столовой столько вкусного, но нам нужно было придерживать вес, а я сладкое люблю…