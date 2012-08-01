Олимпиада-2012. Российские гимнастки расплакались, отдавая золото американкам (одной из них - 15 лет)

Новости Олимпиады. Гимнастки сборной США одержали победу в командном многоборье на соревнованиях Олимпиады-2012 в Лондоне. В этом виде спорта, где счет идет на тысячные доли баллов, преимущество американских гимнасток в финале было неоспоримым. Они набрали 183,596 балла, опередив серебряных призеров – команду России (178,530) на пять баллов. Бронзу получила сборная Румынии.

Американские гимнастки завоевывали олимпийское золото в командных соревнованиях лишь однажды – в 1996 году в Атланте, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.



Марта Кароли, тренер женской команды США по гимнастике:

Если мы хотим сохранить этот уровень, то нужно продолжать работать. Не стоит думать, что раз мы теперь олимпийские чемпионы, то можем расслабиться. Все должны понимать, что это результат упорного труда в течение многих, многих лет.

Чемпионка мира по спортивной гимнастике, член сборной США Джордин Вибер пролила немало слёз, когда узнала о том, что не попадает в финал личного многоборья на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Тем не менее, девушка счастлива, осознавая то, что принесла пользу в командном многоборье.

Джордин Вибер, гимнастка сборной США:

Я всегда мечтала выступить в финале личного многоборья на Олимпиаде, но счастлива, что помогла сборной пробиться в финал командных соревнований. Это удивительное чувство – осознавать, что победа принадлежит не кому-то одному, а всем пятерым. Нам пришлось очень много поработать для этого. Мы столько сделали для этой команды, что очень счастливы, что наши усилия увенчались этой золотой медалью.



Самая юная гимнастка сборной Америки не может сдержать слёз радости. Ещё бы, это первая олимпийская медаль 15-летней Кайлы.

Кайла Росс, гимнастка сборной США:

Конечно, очень приятно видеть эту медаль у себя на шее. Стать олимпийским чемпионом – это что-то особенное, это то, над чем мы работали всю жизнь, это исполнение мечты.



Гимнастки из России результатом выступления команды довольны, но не скрывают того, что рассчитывали завоевать золото. Некоторые спортсменки, участницы российской сборной, уверены в том, уступили соперницам из США в финале олимпийского командного многоборья, потому что не боролись до конца в каждом упражнении.

Ксения Афанасьева, гимнастка сборной России:

Мне показалось, мы немножко раньше сдались. К поражению привели небольшие ошибки в выступлении каждой из гимнасток. В этом есть и моя вина: я упала при приземлении на вольных упражнениях, так как поторопилась при выполнении сложного прыжка.

Елена Вайцеховская, гимнастка сборной России:

Мы боялись прыжка, а проиграли бревно. Именно на этом снаряде отставание российских девушек от американок – 0,399 – увеличилось почти на балл, и шансы на командную победу стали призрачными.

На церемонии награждения девушки из России рыдали. Почему вы так расстроились, спросили на пресс-конференции журналисты. Гимнастка Алия Мустафина назвала две причины. Первая – «потому что не победили». А вторая – «пять баллов разницы с командой США – это чересчур».

Виктория Комова, гимнастка сборной России:

Мы сделали то, что могли. Своим выступлением я довольна.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко прокомментировал выступление своей команды.

Андрей Родионенко, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике:

Этого и следовало ожидать – американки сейчас чуть сильнее. Как говорится, все результаты на табло. Почему заняли второе место, несмотря на ошибки? А что, остальные не ошибались? В современной спортивной гимнастике невозможно отработать всю программу безошибочно. При такой сложности упражнений, при такой интенсивности и при такой формализации соревнований это нереально. Шоу для зрителей, а не для гимнасток.