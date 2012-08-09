Олимпиада-2012: Полиция арестовала зрителя Олимпийских Игр за то, что он не улыбался

Новости Олимпиады. Стражи порядка Великобритании во время олимпийской шоссейной гонки задержали 54-летнего мужчину на основании того, что его выражение лица показалось полицейским подозрительным.

Марк Уорсдорф, инструктор по тхэквондо, приехал посмотреть Олимпиаду в британскую столицу из английской деревушки Окхэм. На протяжении пяти часов задержанный пытался объяснить полицейским, что не мог улыбаться и кричать вместе с остальными зрителями, поскольку страдает болезнью Паркинсона и мышцы его лица частично парализованы, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Марк Уорсдорф, арестованный:

Я сидел на своем месте и никого не трогал. Я даже не успел ничего понять, когда меня схватили, стащили с двухметровой трибуны, положили лицом на землю и сковали руки за спиной наручниками.

Британец вызвал ещё больше подозрений, когда при обыске у него были изъяты складной нож и несколько резиновых макетов холодного оружия. Уорсдорф имел их при себе, так как перед тем, как пойти на трибуны, демонстрировал зрителям приемы тхэквондо.

Полицейские сняли у задержанного отпечатки пальцев, сфотографировали и взяли пробу ДНК. Инцидент был улажен после того, как полицейские связались с супругой потерпевшего. Супруга Уорсдорфа забила тревогу, когда её муж не появился в нужный срок дома.

Уорсдорф философски относится к произошедшему и не требует от сотрудников полиции ни извинений, ни моральной компенсации.

Представитель компании для пациентов с болезнью Паркинсона назвала случай, который произошёл с Марком недоразумением.

Лаура Бовье, представитель компании для пациентов с болезнью Паркинсона:

Болезнью Паркинсона страдает около 127 000 жителей Великобритании. Эти люди испытывают дискомфорт, поскольку часто попадают в нелепые ситуации. Нередки случаи, когда из-за внешнего состояния больных обвиняют в алкогольной зависимости.