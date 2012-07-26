Олимпиада 2012. Почему российские спортсмены не присутствовали на церемонии поднятия российского флага в Лондоне?

Новости Олимпиады. Сборная России по плаванию не смогла присутствовать на церемонии поднятия российского флага в олимпийском Лондоне. Команда не успела добраться до олимпийской деревни из-за того, что автобус, перевозивший спортсменов, заблудился в британской столице, сообщает ctv.by со ссылкой на «Весь спорт».

Андрей Воронцов, главный тренер сборной России по плаванию:

До окружной лондонской дороги мы ехали очень хорошо. А вот затем попали в пробку, а потом в Лондоне водитель автобуса и вовсе заблудился. Мы подъехали к Олимпийскому парку, но никто из массы волонтеров и полицейских ничего толком нам объяснить не смог. В итоге же нам потребовалось четыре с половиной часа, чтобы добраться до Олимпийской деревни. Ближе к вечеру получили и остаток багажа, активировали аккредитации и расселились по номерам. На церемонию поднятия флага из-за всей этой истории мы, естественно, не попали.

В праздничной церемонии поднятия российского флага приняли участие российские олимпийцы – тренеры и спортсмены, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава российской спортивной делегации Павел Колобков, посол РФ в Великобритании Дмитрий Яковенко и другие официальные лица. Отсутствовала лишь сборная Росси по плаванию.