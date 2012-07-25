Олимпиада-2012. Около 30 белорусских спортсменов 25 июля отправились в Лондон

Новости Беларуси. Большая группа белорусских спортсменов отправилась 25 июля на Олимпиаду в Лондон. В ее составе представители бокса, бадминтона, плавания, прыжков на батуте, пулевой стрельбы, настольного тенниса и велоспорта – всего около 30 человек.

XXX Олимпийские игры торжественно открываются в столице Великобритании в пятницу. От Беларуси на первенстве планеты выступят 175 спортсменов в 25 видах спорта. Планка поставлена высокая – привезти 25 медалей, в том числе пять золотых. Тренеры делают ставку на греблю, тяжелую и легкую атлетику, гимнастику, плавание и стрельбу.

Впервые в истории белорусского спорта на Олимпийских играх выступит наша молодежная сборная по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Корнеев, серебряный призер чемпионата мира по боксу:

Как погода, такое же и настроение, в принципе. Едем на весёлое мероприятие, будем в центре мира. Так что всё хорошо.

Виктория Павлович, чемпионка Европы по настольному теннису:

Конечно, я сделаю всё, что от меня зависит, отдамся на 100%, а там как Бог даст. Для меня это четвёртая Олимпиада, и я абсолютно спокойна. Когда будет старт — тогда начнём волноваться.

Самолет из Минска вылетел в полдень. И уже в эти минуты белорусы осваивают олимпийскую деревню. Условия, говорят, созданы отличные. Питание 24 часа в сутки. Есть где и потренироваться, и где отдохнуть. Создан даже развлекательный комплекс с множеством разнообразных игр.

В Лондон улетели еще не все белорусские олимпийцы. Многие ждут в Минске, тренируются и вылетят буквально под дату своих выступлений.

Среди них и наши трековики: основные медальные надежды — Ольга Паранина и Татьяна Шаракова.

Татьяна Шаракова, чемпионка мира в групповой гонке:

Хорошее настроение, надеюсь, и продлится оно до самого вылета. И на протяжении игр тоже, надеюсь, будем таким же позитивным.

Елена Дылько, многократная чемпионка Беларуси:

1 августа мы улетаем.

Оксана Попко, двукратная чемпионка Европы:

3 августа у нас уже старт. Поедем сражаться.

Кстати, первый комплект наград, буквально в первый день после открытия Олимпиады, тоже разыграют наши велосипедисты. К заездам в субботу готовятся шоссейники.

Олег Иванов, тренер олимпийской команды Беларуси по велоспорту:

28 июля мужчины стартуют в групповой гонке на 260 километров. Все они готовятся в зарубежных профессиональных командах. Мне уже от них пришло сообщение, что погода такая же, как и в Минске, устраиваются. Встретили их хорошо, радушно.

ХХХ летние Олимпийские игры в Лондоне ждут миллиарды болельщиков. В соревнованиях примут участие свыше 12,5 тысяч человек. Лондон станет первым городом, в котором игры пройдут в третий раз. До этого столица Великобритании принимала Олимпиаду в 1908 и 1948 годах. Вчера уже состоялась генеральная репетиция открытия. Оно обещает превзойти и Афины, и Пекин.