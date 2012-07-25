Олимпиада-2012. Около 30 белорусских спортсменов 25 июля отправились в Лондон

Новости Беларуси. Большая группа белорусских спортсменов отправилась 25 июля на Олимпиаду в Лондон. В ее составе представители бокса, бадминтона, плавания, прыжков на батуте, пулевой стрельбы, настольного тенниса и велоспорта – всего около 30 человек.
XXX Олимпийские игры торжественно открываются в столице Великобритании в пятницу. От Беларуси на первенстве планеты выступят 175 спортсменов в 25 видах спорта. Планка поставлена высокая – привезти 25 медалей, в том числе пять золотых. Тренеры делают ставку на греблю, тяжелую и легкую атлетику, гимнастику, плавание и стрельбу.
Впервые в истории белорусского спорта на Олимпийских играх выступит наша молодежная сборная по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Корнеев, серебряный призер чемпионата мира по боксу:
Как погода, такое же и настроение, в принципе. Едем на весёлое мероприятие, будем в центре мира. Так что всё хорошо.
Виктория Павлович, чемпионка Европы по настольному теннису:
Конечно, я сделаю всё, что от меня зависит, отдамся на 100%, а там как Бог даст. Для меня это четвёртая Олимпиада, и я абсолютно спокойна. Когда будет старт — тогда начнём волноваться.
Самолет из Минска вылетел в полдень. И уже в эти минуты белорусы осваивают олимпийскую деревню. Условия, говорят, созданы отличные. Питание 24 часа в сутки. Есть где и потренироваться, и где отдохнуть. Создан даже развлекательный комплекс с множеством разнообразных игр.
В Лондон улетели еще не все белорусские олимпийцы. Многие ждут в Минске, тренируются и вылетят буквально под дату своих выступлений.
Среди них и наши трековики: основные медальные надежды — Ольга Паранина и Татьяна Шаракова.
Татьяна Шаракова, чемпионка мира в групповой гонке:
Хорошее настроение, надеюсь, и продлится оно до самого вылета. И на протяжении игр тоже, надеюсь, будем таким же позитивным.
Елена Дылько, многократная чемпионка Беларуси:
1 августа мы улетаем.
Оксана Попко, двукратная чемпионка Европы:
3 августа у нас уже старт. Поедем сражаться.
Кстати, первый комплект наград, буквально в первый день после открытия Олимпиады, тоже разыграют наши велосипедисты. К заездам в субботу готовятся шоссейники.
Олег Иванов, тренер олимпийской команды Беларуси по велоспорту:
28 июля мужчины стартуют в групповой гонке на 260 километров. Все они готовятся в зарубежных профессиональных командах. Мне уже от них пришло сообщение, что погода такая же, как и в Минске, устраиваются. Встретили их хорошо, радушно.
ХХХ летние Олимпийские игры в Лондоне ждут миллиарды болельщиков. В соревнованиях примут участие свыше 12,5 тысяч человек. Лондон станет первым городом, в котором игры пройдут в третий раз. До этого столица Великобритании принимала Олимпиаду в 1908 и 1948 годах. Вчера уже состоялась генеральная репетиция открытия. Оно обещает превзойти и Афины, и Пекин.