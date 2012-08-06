Олимпиада-2012. Неизвестный с криком «Тебе не выиграть, Болт!» бросил бутылку в лучшего в мире бегуна

Олимпиада-2012. Полиция Лондона задержала мужчину, который бросил бутылку из-под пива на олимпийскую беговую дорожку позади Усейна Болта, лучшего бегуна планеты. При этом мужчина закричал: «Тебе не выиграть, Болт!»

Инцидент произошел за несколько секунд до старта финала в беге на 100 метров среди мужчин. К счастью, любитель пива оказался довольно слаб: бутылка упала позади спортсменов и не помешала проведению забега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А Усейн Болт поставил новый мировой рекорд – 9, 63 сек.

Личность хулигана установлена, это Ashley Gill, специалист по ремонту торговых аппаратов. У него двое детей. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности инцидента. На трибуне во время забега находилась медалистка Олимпиады-2012, голландская дзюдоистка Эдит Босх. Спортсменка немедленно попыталась наказать хулигана, сообщает ctv.by со ссылкой на The Guardian.

Эдит Босх, голландская дзюдоистка:

Сразу после того, как этот пьяный бросил бутылку на дорожку, я на эмоциях ударила его в спину. Этого человека тут же приняли сотрудники службы безопасности. Из-за всей этой суеты я пропустила финальный забег, и поэтому мне очень грустно.

Сам Болт признался, что слышал какой-то шум на трибунах, но не видел, что именно произошло. Американец Джастин Гэтлин, занявший третье место в забеге отметил, что бутылка «слегка отвлекла» его.

Однако инцидент не помешал Усэйну Болту стать четырехкратным олимпийским чемпионом. К слову, за спортсменом закрепился титул самого быстрого человека в мире. Накануне Олимпиады Болт честно предупредил поклонников: «Я хочу сотворить в Лондоне что-то немыслимое».

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Перед Играми многие сомневались в моем успехе. Они считали, что я нахожусь не в лучшей форме, много шло разговоров на эту тему. Испытываю сейчас прекрасные чувства, так как понимаю, что по-прежнему лучший. Почти не волновался перед забегом, смог доказать, что являюсь номером один. Счастлив. Горжусь тем, что защитил свой титул, завоевав золото.

Спринтер пообещал поклонникам, что намерен защищать титул самого быстрого человека на планете и на следующей Олимпиаде в 2016 году.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Побегу ли я в Рио в 2016 году? Надеюсь, что да, хотя мне исполнится 30 лет. Я готов к соперничеству. Когда Блэйк обыграл меня на чемпионате Ямайки, это стало для меня сигналом к пробуждению. Я сказал себе: «Давай, Усэйн! Ты должен победить этого парня!» После того поражения мы с моим тренером разобрали, что же произошло.

Ямайский спринтер Йохан Блэйк, завоевавший серебро лондонской Олимпиады на 100-метровке, признался, что рад медали, пусть она и не высшего достоинства.

Йохан Блэйк, ямайский спринтер:

Усэйн достиг этого уровня, и он знает, чего это стоит. Болт – самый быстрый в мире. Я должен сказать спасибо, это мои первые Игры, и у меня серебро. Чего еще можно желать? Быть вторым человеком после Болта – это честь для меня. Я еще молод, мне всего 22. Я горжусь серебряной наградой, и нет никакого разочарования. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь.

Олимпийский чемпион Афин-2004 на дистанции 100 метров британец Даррен Кэмпбелл после победы Уэсейна Болта, установившего олимпийский рекорд на стометровке в Лондоне – 9,63 – заявил, что спринтер Болт собирается заняться футболом, сообщает ctv.by со ссылкой на BBC.

Даррен Кэмпбелл, британский спринтер:

Не думаю, что Болт останется до Игр-2016. Он может передать корону Йохану Блэйку – это единственный шанс для Блэйка, иначе он навсегда останется в тени Болта. Я думаю, что Усэйн мечтает о футболе. Мне кажется, он вполне серьезно настроен.

Ямайский спринтер Усэйн Болт отметил, что участие в Олимпийских Играх в Лондоне – первый шаг к тому, войти в список легендарных спортсменов всех времен.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Это был первый шаг к тому, чтобы стать легендой. Думаю, Майкл Фелпс, уже сделавший себя легендой, задал эту планку для спортсменов.

Сможет ли король стометровки сделать блестящую карьеру в большом футболе, пока, остаётся только догадываться. Болт признаётся, что хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед», сообщает ctv.by со ссылкой на The Sun.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Многие, наверное, подумают, что я шучу, но это не так. Если бы в один прекрасный день Алекс Фергюсон позвонил мне и пригласил в «Манчестер Юнайтед», я бы не смог сказать «Нет». Честно признаюсь, что не говорил бы о подобном вызове, если бы понимал, что попросту не готов. Вы и сами прекрасно осознаете, что я был бы самым быстрым футболистом в команде. При этом скорость не единственное мое преимущество – я способен хорошо играть. Я буду в Великобритании еще несколько дней. Если у Алекса Фергюсона есть желание пообщаться со мной на эту тему, он знает, где меня искать.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в беге на 100 метров Джастин Гэтлин назвал олимпийского чемпиона Усэйна Болта Майклом Фелпсом в легкой атлетике.

Джастин Гэтлин, американский спринтер:

Здорово, что я завоевал медаль и соревновался с таким великим спортсменом, как Болт. Я стал частью истории, это много значит для меня. Болт для меня является лунным первопроходцем легкой атлетики. Он сделал то, чего никто ранее до него не мог достичь. И если тебе нужно выходить на старт одного забега с этим парнем, плечом к плечу, то ты наверняка испытаешь чувство трепета перед ним. Болт – Фелпс нашего спорта. Что тут еще можно сказать? Он не только великий спортсмен, но и шоумен Он делает хорошее шоу.

Самый быстрый человек в мире, Усэйн Болт, отмечает, что при подготовке к старту ему помогают не только интенсивные тренировки, но и здоровое питание. «Спортивная диета» Болта – цыплёнок с овощами и несколько стаканов свежевыжатого апельсинового сока.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Диета простая. Я люблю цыпленка с овощами, стакан-другой апельсинового сока. Перед соревнованиями, как сегодня, утренняя каша, на ней настаивает мой тренер Миллс, значит, я подчиняюсь. Если нет старта, я берусь и за свининку. Ем как обычный человек. Хотя, можно сказать, что и побольше.