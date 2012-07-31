Олимпиада 2012. На Олимпиаде в Лондоне принимает участие спортсменка на 8-ом месяце беременности

Новости Олимпиады. 29-летняя Нур Суриани Мохамад Таиби из Малайзии приняла участие в соревнованиях по стрельбе на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на восьмой месяц беременности. К сожалению, спортсменка не смогла пробиться в финал Олимпиады в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 м). Малазийка завершила участие в полуфинале на 34-м месте. Всего в полуфинале приняли участие 56 спортсменов.

Нур Суриани заявила, что во время соревнования, ребёнок вёл себя неспокойно, сообщает ctv.by со ссылкой на ВВС.

Нур Суриани Мохамад Таиби, спортсменка из Малайзии:

Она пинала меня, и тогда я вдыхала и выдыхала, а потом продолжала выступление. Держись, будь спокойна. Не ворочайся, говорила ей я. Признаться честно, во время полуфинала Олимпиады боялась родить. Я бы стала молиться, чтобы меня успели вовремя доставить в роддом. Я бы восприняла это событие с открытым сердцем. Я не обычная мамочка, которая делает все медленно.

О беременности девушка узнала через несколько дней после того, как ее отобрали в сборную. Тренеры и врачи посчитали, что Нур в очень хорошей физической форме, и олимпийский турнир не может навредить ни ей, ни будущему ребенку. Чтобы полететь на лондонскую Олимпиаду, Суриани пришлось получить специальное разрешение. На Играх Нур выступала в сшитой специально для нее форме.

Дочку Суриани собирается назвать Дайаной. Будущая мама утверждает, что после родов собирается продолжить спортивную карьеру.

Нур Суриани Мохамад Таиби, спортсменка из Малайзии:

Я продолжу профессионально заниматься стрельбой, потому что это уже моя жизнь. Я слышала, что после родов у матери кровь освежается, поэтому я думаю, что смогу выступать лучше.

Таиби вошла в историю международного спорта – как участница Игр, выступающая на самом позднем сроке беременности.