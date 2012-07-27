Олимпиада 2012. Дэвид Бекхэм и Джеймс Бонд откроют Олимпиаду 2012 в Лондоне

Новости Олимпиады. В 23.00 по белорусскому времени на Олимпийском стадионе Лондона начнется торжественная церемония открытия 30-х летних Олимпийских Игр. Столица Великобритании принимает Олимпиаду уже в третий раз. Предыдущие игры проходили здесь в 1908 и в 1948 годах. Всего на соревнованиях будут состязаться более 10 000 спортсменов из 205 стран мира. Между собой они разыграют 302 комплекта медалей в 26 видах спорта – от легкой атлетики и баскетбола до парусных гонок и маунтинбайка.

Организаторы обещают сделать лондонскую Олимпиаду одной из самых захватывающих в истории. Церемония начнётся с удара в 23-тонный колокол. Режиссер церемонии Дэнни Бойл, известный по кинофильму «Миллионер из трущоб» (фильм завоевал 8 Оскаров), планирует использовать искусственный дождь. Режиссер обещает превратить олимпийский стадион в британскую сельскую местность с холмами и реками, где будут пастись настоящие лошади, коровы и овцы, ходить курицы и плавать утки и гуси. Англия предстанет в миниатюре «Чудо-остров».

Дэнни Бойл, режиссёр кинорежиссёр, продюсер, режиссёр-постановщик церемонии открытия XXX Олимпийских Игр в Лондоне:

Шоу будет потрясающе эффектным, хоть мы и сократили расходы из-за общих мировых и внутренних проблем в экономике. Перед творческой группой стояла очень серьёзная задача: превратить торжественные церемонии Олимпиады в грандиозное действо. Это не так просто было сделать после прошедших церемоний торжественного открытия и закрытия Олимпийских Игр-2008 в городе Пекине, которые по общему признанию стали одними из самых грандиозных шоу в истории.

Олимпиада будет торжественно открыта Королевой Великобритании Елизаветой II и принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Сцены займут 15 тысяч квадратных метров, и будут использованы 12956 декораций.

До сих пор держатся в секрете подробности церемонии. Предполагается, что шоу начнется с пробуждения в центре Олимпийского стадиона 12-метрового злого волшебника из книг о Гарри Потере – Волдеморта, который напугает Алису из страны Чудес, сообщает ctv.by со ссылкой на британские газеты. В сценарий церемонии будет вплетен короткий фильм с участием Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда. Атлеты споют гимн Олимпийских Игр 2012, автором которого стала британская группа Muse. Специально для церемонии открытия Олимпиады была написана песня «Survival».

По самым скромным оценкам, торжественная церемония открытия Олимпиады-2012 в городе Лондон может собрать аудиторию более миллиарда зрителей. Из-за того, что открытие начнется довольно поздно, а масштабность действия обещает занять не менее трех часов, спортсменам впервые разрешили покинуть церемонию до ее завершения, так как главное шоу уже на следующее утро творить придется именно им, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Денис Освальд, глава комиссии по координации Международного официального олимпийского комитета:

Это осознанный выбор каждого атлета, но нам все же хотелось бы, чтобы как можно больше спортсменов приняло участие в церемониях открытия, по этой причине мы и настаиваем на том, чтобы завершилась церемония не позже полуночи.

Во время проведения Олимпиады-2012 будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Так, полиция Лондона будет контролировать социальные сети для того, чтобы предотвратить беспорядки во время проведения Олипиады-2012. Кроме того, Вашингтон отправил в британскую столицу около тысячи сотрудников своих спецслужб, половина из которых – агенты ФБР, сообщает ctv.by со ссылкой на The Guardian.

Церемонию открытия Олимпийских игр в Лондоне посетят и всемирно известные миллиардеры. До 100 кораблей планируют пришвартовать свои гигантские роскошные судна в Лондоне. Например, суперяхта Gogypus основателя Microsoft Билла Гейтса бросит якорь в Королевских Доках Восточного Лондона всего в пяти милях от Олимпийского стадиона.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Олимпиада не только собирает самых лучших атлетов и тысячи фанатов спорта в нашей стране, но и главных бизнес-игроков. Это уникальное мероприятие предоставит компаниям Великобритании возможности по бизнесу на сумму в более чем миллиард фунтов.

Остаётся тайной, кто зажжет олимпийский огонь. Букмекеры считают фаворитом гребца Стива Редгрейва, а слухи вертятся вокруг футболиста Дэвида Бекхэма. Спортсмен заявил, что организаторами Олимпиады для него уготована определенная роль в церемонии. Известно лишь то, что на одном из последних этапов факел пронесет Генсек ООН Пан Ги Мун.

Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси»:

У меня есть определенная роль в церемонии открытия, в которой я имею честь принять участие, так как, очевидно, я был одним из тех людей, кто обеспечил Лондону это событие семь лет назад. Во время Игр я постараюсь посетить как можно больше соревнований. Буду болеть за своих соотечественников прямо с трибун олимпийских стадионов. Особенно буду переживать за национальную футбольную сборную.

Британские метеорологи опасаются, что во время церемонии открытия Олимпиады может пойти сильный ливень. Согласно прогнозу ученых из британского метеорологического центра, мероприятие может быть испорчено осадками.

Выступление известного музыканта, участника легендарной группы «Биттлз» Пола Маккартни завершит церемонию открытия Олимпийских игр. Сэр Пол исполнит знаменитую композицию Hey Jude. После этого небо Лондона украсит грандиозный фейерверк.