Олимпиада-2012. Церемония закрытия Олимпиады в Лондоне станет попурри британской музыки

Новости Олимпиады. В 23.00 по белорусскому времени на Олимпийском стадионе Лондона начнется торжественная церемония закрытия 30-х летних Олимпийских Игр. Пройдёт она под интригующим названием «Симфония британской музыки».

Действо развернётся на фоне «часа пик» в Лондоне. По словам режиссёра церемонии Кима Гэвина, вечер станет «элегантным попурри» британской музыки, начиная от известного английского композитора Эдварда Элгара до лидера нынешних мировых хит-парадов – певицы Адель. Согласно замыслу организаторов, последовательность классических произведений и современных композиций будет больше напоминать симфонию, чем обычный концерт.

На церемонии закрытия выступят Джордж Майкл, группы Muse, Pet Shop Boys, Fat Boy Slim и знаменитая группа Spice Girls. Организаторы решили не возводить отдельную сцену для выступления артистов, музыкантов будут выделять с помощью освещения.

Музыкальный продюсер церемонии Дэвид Арнольд – автор саундтреков к пяти фильмам про Джеймса Бонда и к популярным британским телесериалам – впервые в своей карьере принял участие в столь грандиозном мероприятии, как подготовка церемонии закрытия Олимпийских игр.

Дэвид Арнольд, музыкальный продюсер церемонии:

Первый раз я побывал на олимпийских объектах три года назад. Работа отняла у меня два года, из них 18 месяцев я работал исключительно на церемонию. Начиная с февраля этого года работа отнимала семь дней в неделю. В последнее время мой рабочий день длится 17 часов. Это какое-то безумие. Церемония закрытия – это должно быть нечто такое, что позволит всем, прежде всего спортсменам, выпустить пар. Она будет немного анархичной, местами озорной, забавной, душевной, эмоциональной, вдохновляющей и, самое главное, в стиле британских традиций.

Устроители стараются держать в секрете все сведения об элементах шоу и участвующих звездах. Частью «безумия», о котором упомянул музыкальный продюсер, являются непрерывные секретные репетиции, которые проходят на территории бывшего завода Ford. Арнольд всякий раз переживает, когда в прессе появляется какая-нибудь утечка.

Дэвид Арнольд, музыкальный продюсер церемонии:

Это как сказать человеку, какой подарок он получит на Рождество.

В торжественном действе примут участие британские супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Лили Коул и Джорджия Мэй Джаггер. Девушки пройдут по подиуму под хиты Дэвида Боуи «Fashion» и «Rebel Rebel».

Посол Олимпийских игр в Лондоне, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм на вопрос об участии своей жены Виктории в церемонии закрытия Олимпиады отвечает достаточно неоднозначно. Супруга Бекхема была участницей легендарной группы Spice Girls.

Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси»:

Да, эти слухи и до меня докатились. Я видел часть репетиции для церемонии закрытия. Могу сказать, что это будет грандиозное шоу.

До сих пор держатся в секрете подробности церемонии. Предполагается, что зрелищным фрагментом церемонии закрытия Игр станет 8-минутное представление организаторов летней Олимпиады-2016, которая пройдёт в столице Бразилии, Рио-де-Жанейро. Мэр Лондона Борис Джонсон передаст олимпийский флаг мэру Рио, Эдуарду Паэсу. В коротком, но красочном эпизоде, который будет включать в себя элементы знаменитого бразильского карнавала и зажигательной самбы, примут участие 225 танцоров.

Неотъемлемой частью церемонии станет парад знаменосцев олимпийских сборных всех стран-участниц Игр-2012. Затем на стадионе появятся спортсмены, которые выйдут на арену все вместе, без разделения по странам. Цель шествия – показать, что Олимпиада способствует единению мира.

Завершение вечера ознаменуется тем, что олимпийский огонь в оригинальной чаше из 204 «лепестков» будет погашен, а представители всех национальных олимпийских сборных смогут увезти домой свой «лепесток».

Напомним, олимпийская чаша на открытии Олимпийских Игр в Лондоне была главной загадкой режиссёра-постановщика. До последнего момента никто не мог понять, где же разместится олимпийский огонь на стадионе и что за медные лепестки несут впереди каждой сборной.

Томас Хизервик, дизайнер:

Ни одна религия на свете не способна объединить столько людей. Это может сделать только Олимпиада. Тогда у меня и родилась идея сделать олимпийскую чашу не одним целым, а из 200 огоньков поменьше.

Олимпийская чаша сегодня, в день закрытия снова распадется на лепестки. И каждая команда заберет с собой частицу олимпийского факела.



Детали оформления церемонии закрытия Игр остаются загадкой. Однако британские СМИ опубликовали фото, на которых запечатлены фрагменты сценических декораций. Среди них – уменьшенные копии самых известных достопримечательностей британской столицы: колесо обозрения «Лондон Ай», Биг Бен, собор Святого Павла и Тауэрский мост.

По данным организаторов, в церемонии будут задействованы более 4 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. волонтеров. По прогнозам организаторов церемония закрытия соберёт миллионы зрителей. К слову, число зрителей, посмотревших церемонию открытия 30-х летних Олимпийских Игр, превысило аудиторию таких рейтинговых передач, как вручение наград «Грэмми» и «Оскар».