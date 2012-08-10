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Олимпиада-2012. Британские журналисты подсчитали, кто из чемпионов больше всего плачет на Играх

10 августа 2012 06:33
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Новости Олимпиады. Британские журналисты подсчитали, кто из золотых медалистов больше всех плачет на Олимпиаде. Внимательно просмотрев записи вручения наград 129 спортсменам, представители СМИ пришли к выводу, что больше всех слез радости пролили британцы (около 38% от общего числа «плакс») и американцы (17%).

Меньше всех эмоции проявляли китайские спортсмены. При этом, чуть меньше половины всех олимпийцев при вручении им золотых медалей пели гимн своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012

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