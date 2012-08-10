Олимпиада-2012. Британские журналисты подсчитали, кто из чемпионов больше всего плачет на Играх

Новости Олимпиады. Британские журналисты подсчитали, кто из золотых медалистов больше всех плачет на Олимпиаде. Внимательно просмотрев записи вручения наград 129 спортсменам, представители СМИ пришли к выводу, что больше всех слез радости пролили британцы (около 38% от общего числа «плакс») и американцы (17%).

Меньше всех эмоции проявляли китайские спортсмены. При этом, чуть меньше половины всех олимпийцев при вручении им золотых медалей пели гимн своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.