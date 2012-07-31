Олимпиада 2012. Бразильский дзюдоист сломал бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов бразильский дзюдоист Фелипе Китадаи выиграл на Олимпиаде в Лондоне в субботу. Спортсмен решил не расставаться с наградой и везде носил её с собой.

По словам дзюдоиста, когда он пошел с медалью в душ, взял её в зубы, не удержал и уронил награду. В результате удара верхняя часть медали – обод, через который продевается ленточка, – сломалась, и теперь олимпиец не может носить олимпийскую награду на шее.

Фелипе Китадаи, бразильский дзюдоист, призёр Олимпийских игр в Лондоне:

Я боялся оставить медаль в комнате и взял её с собой в душ. Я зажал её в зубах, чтобы она не испачкалась мылом, но она выскользнула и ударилась о дно ванной. У нее отломалось ушко, в которое вставлялась ленточка.

Спортсмен обратился в Олимпийский комитет Бразилии и попросил представителей ведомства сообщить о случившемся в Международный олимпийский комитет (МОК). Китадаи надеется, что ему заменят поврежденную медаль, сообщает ctv.by со ссылкой на ESPN.

Справка ctv.by

Медали для летней Олимпиады в Лондоне стали самыми дорогими за всю историю Игр. Для их изготовления потребовалось восемь тонн золота, серебра и меди из Монголии и американского штата Юта. Нынешние медали отличаются и размерами: 85 мм в диаметре и 7 мм в толщину. Вес медали лондонской Олимпиады составляет около 410 граммов.

Накануне Олимпиады пресс-секретарь организации «Исторические королевские дворцы» Британии Трэйси Сэндс обещала, что медали Игр в Лондоне будут очень красивыми и качественными.