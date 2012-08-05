Олимпиада 2012. Белорусская гребчиха Екатерина Карстен выступала на Олимпиаде в Лондоне со сломанным ребром

Новости Олимпиады. Белорусская гребчиха Екатерина Карстен заняла пятое место в финальной гонке одиночек в академической гребле.

Причины, по которым белоруска Екатерина Карстен, за свои феноменальные победы получившая прозвище Великая, так невнятно провела олимпийский финал, выяснились уже после гонки. После финального заплыва Карсен сообщила журналистам, что на Олимпийских Играх в Лондоне ей довелось выступать со сломанными рёбрами.

Екатерина Карстен, белорусская гребчиха:

В апреле на Кубке Беларуси почувствовала боли в боку. После этого месяц еще тренировалась, думала, ничего страшного, пройдет. Однако боли не унимались, и тогда провели обследование, которое показало, что сломано девятое ребро. Как это получилось, не знаю, потому что ни ушибов, ни падений не было. Предполагаю, это от нагрузок произошло. В итоге пропустила один из этапов Кубка мира. Но на заключительном этапе Кубка мира в Германии вроде все нормально уже было. Выиграла его, правда, там не было многих главных конкуренток. Продолжила тренировки, приехали в Беларусь. Провела тренировочный сбор. Все нагрузки нормально переносила. Но когда приехала уже в Англию, то на первых же тренировках снова почувствовала боли в ребрах. Причем более сильные, чем прежде. Проверили – оказалось девятое ребро за три месяца так и не зажило. Более того, британские врачи обнаружили, что у меня, оказывается, ранее было сломано еще и десятое ребро, но оно уже успело срастись. Пришлось выступать на Олимпиаде на обезболивающих уколах.

В полуфинале Карстен показала 3-й результат. Согласно правилам, это означало, что в финале ей предстояло стартовать либо на первой, либо по шестой дорожке. Жребий определил ее на первую дорожку, где был сильный встречный боковой ветер. По словам тренера и мужа Екатерины Вильфрида Карстена, разница на этих дорожках настолько ощутимая, что может привести к разнице в результате от 6 до 15 секунд, в зависимости от силы ветра.

Вильфрид Карстен, муж и тренер Екатерины Карстен:

У Кати был перелом ребра. Лучше с такой травмой не выступить. Тем более по первой дорожке. Да и дорожка досталась худшая. Между ней и шестой разница только за счет ветра может доходить до 15 секунд.

Екатерина Карстен не сомневается, что если бы не проблемы со здоровьем, то она сумела бы побороться за медали, хотя и призналась, что ставшей олимпийской чемпионкой чешке Мирке Кнапковой вряд ли сумела бы составить конкуренцию.

Екатерина Карстен, белорусская гребчиха:

Кнапковой, может быть, и нет. А с остальными посражалась бы. Потому что кроме как со здоровьем проблем больше не было. И лодка хорошо шла.

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен поделился своим мнением о финальном заезде Олимпиады, отметив, что всему виной система подготовки Карстен к Играм.

Анатолий Квятковский, первый тренер белорусской гребчихи Екатерины Карстен:

Не узнаю Катю в последние годы. Очень недоволен. Без борьбы проиграла... Говорят, надежда умирает последней, вот она сегодня и умерла. Хотелось чтобы зацепилась хотя бы на бронзу, но не получилось. Да и травма какая-то взялась. Откуда? Она что ребро в Олимпийское деревне сломала? Если раньше, то почему не залечивали? Что касается заезда в целом, то чешка Кнапкова великолепно прошла! Как Катя в былые годы. Очень сильно. Никому не отдала золото. Показательно, что второе место вырвала датчанка Эрикссен. Она интересная девушка: раньше выступала в других классах, и лишь последние пару лет катается в одиночке. Она целенаправлено готовилась к Играм. Вот и результат.

Глава федерации гребли Александр Григоров недоумевает: «Так просто, на ровном месте, ребра не ломаются», сообщает ctv.by со ссылкой на КП.

Александр Григоров, глава федерации гребли:

Это какая-то темная ситуация. В марте Катя мне сказала, что у нее побаливает ребро. Я естественно сказал, чтобы она показалась врачу, тем более что врач Дмитрий Гук находится с ней на постоянных сборах в Германии. А на апрельском этапе Кубка мира я у нее уточнил, в чем дело? Говорит, что все нормально, но от чрезмерных нагрузок сломалось ребро. Я ей ответил: «Катя, моя дорогая, говори мне правду. Так просто ребра не ломаются. Значит, был какой-то удар, падение или что-то еще». Но она стояла на своем: нет, сломалось само по себе. И врач Гук подтвердил, что так просто, на ровном месте ребра не ломаются. Это значит, что какая-то ситуация была скрыта. Тем не менее она выиграла апрельский этап Кубка мира. В Лондоне, как она говорит, боли повторились. Но после выступления на Олимпиаде я у нее спросил, гребла ли она через боль? Она мне ответила: «А я уже ничего не чувствую!» Так что проблемы со здоровьем не были основной причиной поражения. На мой взгляд, финал был проигран тактически в полуфинале, когда она финишировала третьей. Там надо предпринять все усилия, чтобы получить лучшую дорожку. В итоге в финале ей досталась первая дорожка, на которой ветер бьет в борт. Итог – пятое место.

Белорусская гребчиха после финала Олимпийских Игр заявила, что в скором будущем, возможно, завершит выступление в лодках одиночках и пересядет в четверку.

Екатерина Карстен, белорусская гребчиха:

Идут разговоры о создании четверки. Председатель федерации гребли Александр Григоров говорит о создании команды, в которую, возможно войдут Юлия Бичик, Ольга Фадеенко и Татьяна Кухта. Но точно еще неизвестно. Мне очень нравится одиночка. Но молодежь подрастает, конкуренция сильна. Тяжело соревноваться. Нужно точно знать, какие планы, в каком объеме откроют финансирование. Мне нравится в Беларуси и жить, и тренироваться. Но у меня растет в Германии ребенок. Я не могу ее просто так бросить. Сейчас она то там, то там, то по друзьям.

Справка сtv.by

Екатерина Карстен двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира. Олимпийские игры в Лондоне стали шестыми для гребчихи. На Олимпийских играх-1992 в Барселоне она завоевала бронзу в составе четверки парной. В Атланте-1996 и Сиднее-2000 становилась олимпийской чемпионкой в одиночке, в Афинах-2004 стала серебряным призером Игр в этой же дисциплине, в Пекине-2008 – бронзовым.