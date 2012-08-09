Олимпиада-2012. Бегун без ног впервые в истории принял участие в Олимпийских Играх

Новости Олимпиады. Исторические событие произошло на Олимпийских Играх в Лондоне: впервые участие в Играх принял спортсмен с ампутацией обеих ног. Вместо ног у южноафриканца Оскара Писториуса - пластиковые протезы. Однако это не мешает ему профессионально заниматься бегом: в 2011 году он выступил на чемпионате мира по легкой атлетике, а теперь сумел пробиться и на Олимпиаду.

На Олимпиаде в Лондоне спортсмен принял участие в забеге на 400 метров и преодолел первый раунд квалификации. И пусть в полуфинале Писториус пришел к финишу последним с результатом 46,54 секунды, он все равно стал главным героем соревнований. Публика приветствовала Оскара так, как приветствует своих, британских спортсменов.

Болельщик, пятидесятилетний житель Лондона:

Оскар - фантастический спортсмен. Он смог выйти за рамки привычного и заставить людей по-другому взглянуть на инвалидность. Вот, что бросается в глаза.

Как сообщают британские СМИ, имя спринтера во время забега было объявлено, словно это был боксерский поединок: «Оскар – пауза – Пистооооориус». В это время взгляды, наверняка, всех семидесяти тысяч зрителей были устремлены на него. Где-то среди болельщиков сидели 89-тилетняя бабушка Писториуса, Омау, его брат Карл и его сестра Эйми.

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Олимпиада - это так здорово! Это прекрасно просто быть здесь, перед этой 70-тысячной публикой. Ощущение, будто даже сто семьдесят тысяч зрителей... У меня нет слов, чтобы описать свои ощущения. Я шокирован поддержкой публики. Это невероятный опыт. Я старался показать все, на что способен. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал. Большое спасибо моей семье, я видел в толпе мою бабушку, это было здорово...

Принимая участие на Олимпиаде в Лондоне, Оскар преследовал две цели. Во-первых, попасть в полуфинал в воскресенье и бежать рядом с такими спортивными звездами как Хусейн Болт и Йохан Блейк. Вторая – как написано в его биографии – быть «просто спортсменом и спринтером».



Почти час Писториус пробирался сквозь корреспондентов со всего мира, которые стремились поймать исторический момент и узнать, что он чувствовал после забега. Теперь его протезы были скрыты под белыми тренировочными брюками и кроссовками. На пресс-конференции 25-летний спортсмен сказал, что в этот особенный для него день он много думал о своей матери, Шейле. За пять месяцев до того, как Оскару ампутировали ноги, она написала письмо, адресованное ему взрослому. Когда Оскару исполнилось 15, его мама умерла от аллергической реакции на лекарство. На руке спортсмена вытатуированы даты ее рождения и смерти - 6 марта 2002 г.



Шейле Писториус, мама Оскара Писториуса:

Настоящий неудачник не тот, кто пересекает финишную черту последним. Настоящий неудачник – тот, кто сидит в стороне и не пытается бороться за победу.

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Она никогда не сдавалась. Ее несгибаемый дух – вот, что помогло мне оказаться сегодня здесь.



Жизнь Оскара, это скорее жизнь вопреки, а не благодаря. Blade Runner («бегущий по лезвию бритвы»), так прозвали его поклонники. Комментаторы олимпийского забега поражены: Писториус развивает такую скорость, которая дает ему возможность соревноваться с лучшими атлетами мира.



Легкоатлет старается быть в курсе всех событий, происходящих на Играх. Оскар в восторге от сенсационной победы южноафриканца Чеда Ле Кло над американцев Майклом Фелпсом на дистанции 200 м баттерфляем.

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Смотрю Олимпиаду по телевизору, все подряд. После победы Чеда сразу несколько этажей здания, где живут южноафриканские спортсмены, орали что есть силы. Кто-нибудь ожидал, что он победит Майкла Фелпса?! Мы гордимся этим парнем. Такие победы создают неповторимую обстановку. Я столкнулся с Чедом в лифте, прямо по дороге на пресс-конференцию. У него на шее висела золотая медаль. Я спросил: «Ты куда идешь-то?» - «В столовую». Ну, представляете, да? Человек идет обедать с золотой медалью на груди. Чэд говорит, он даже в кровать вчера лег с ней, сумасшедший!

Чемпион мира Кирани Джеймс подчеркнул, что запомнит Олимпийские Игры в Лондоне в первую очередь потому, что имел честь выступать с Великим Писториусом. После полуфинального забега спортсмены обменялись наклейками от маек.

Кирани Джеймс, гренадский легкоатлет:

Оскар – особенный человек на этом событии. Для меня это памятный момент – выступать вместе с ним здесь. Он вдохновляет всех нас. Писториус – прекрасный человек. Думаю, обменяться с ним наклейками – это отличный жест. Я сохраню ее.

В достижении спортивных целей Оскару приходится нелегко: накануне Олимпиады в Пекине спортсмена заподозрили в том, что из-за специальных протезов из углеводородного волокна он имеет преимущество перед обычными бегунами. Тесты показали, что бегун, использующий такие протезы, в состоянии развивать ту же скорость, что и здоровые спортсмены, но затрачивать при этом на 25% меньше энергии.

Чтобы попасть в британскую столицу на Олимпиаду, Писториусу пришлось судиться. В 2008 году он выиграл дело в Спортивном арбитражном суде, решение которого позволило ему участвовать в Олимпиаде-2012.

Сторонники запрета настаивали на том, что протезы Писториуса значительно легче человеческой ноги и пружинящие свойства карбона способны дать бегуну значительный бонус к его номинальной скорости. Их оппоненты, в свою очередь, доказали, что протезы не дают спортсмену права на «лёгкий страт»: на видеозаписях забегов Писториуса можно увидеть что стартует он действительно довольно медленно.



Друг Оскара, профессор Хью Хэрр, Массачусетского технологического института (MIT) объясняет «технологию» передвижения Писториуса на протезах из углеводородного волокна.

Хью Хэрр, профессор Массачусетского технологического института:

Протезы Оскара немые, нет нервов, значит, нет и обратной связи, бегать на них - это все равно что бежать на матрасе. Это тяжело.

У профессора тоже ампутированы ноги: молодому альпинисту было 17 лет, когда, при восхождении в горы, он обморозил ноги.

Хью Хэрр, профессор Массачусетского технологического института:

Благодаря этому случаю я и стал заниматься тем, чем я занимаюсь. Раньше у меня не было никакой склонности к науке: единственно, чего я хотел, так это стать лучшим альпинистом в мире.

Оскар появился на свет без малоберцовых костей, когда ему было 11 месяцев, врачи ампутировали ему ноги. Родители мальчика не сдались и приложили огромные усилия для того, чтобы ребенок не утратил веру в жизнь. Для него изготовили специальные протезы, на которых он вначале учился ходить, потом бегать, а потом и лазить по заборам. Сначала он учился ходить и бегать на обычных протезах, а в 2005 году у него появились новые «ноги» из карбона за $30 тыс. Это стало стимулом для того, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне.

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Я живу спортом, для меня важно каждый раз на дорожке доказывать, что люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от тех людей, которые имеют руки и ноги. Мои секунды - лучший ответ, мы такие же люди, как и вы, и во многом можем быть быстрее и лучше.

Родители Писториуса развелись, когда ему было 6 лет. Его отдали в самый обычный класс, где этот необычный ребенок успел попробовать свои силы, пожалуй, во всех видах спорта, доступных ученикам «Преторианской школы для мальчиков». Среди его увлечений - большой теннис, водное поло, регби и, конечно же, легкая атлетика. Первым крупным стартом Писториуса-легкоатлета стали Паралимпийские Игры в Афинах. Оскар, которому на тот момент исполнилось лишь 17 лет, завоевал две награды. Вначале была «бронза» на стометровке, а затем и «золото» на дистанции вдвое длиннее. После этого «дубля» за ним прочно закрепилось звание «самого быстрого человека без ног».

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Огромное спасибо тем, кто верил в меня, кто подбадривал меня каждый день, кто был со мной и в радости и в горести. Это незабываемо! Восхитительно чувствовать огромную эмоциональную поддержку от болельщиков и истинных друзей. Мог ли я об этом думать четыре года назад, когда в 2008 году выиграл дело в спортивном арбитражном суде. Слишком много сил и времени было потрачено на это, поэтому не смог квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине. А теперь я здесь, мы все выиграли уже сейчас.

Рейк Нитлинг, завоевавший в Афинах чемпионский титул по плаванию, отметил, что Оскар после участия в Играх-2012 станет кумиром миллионов, настоящим примером для подражания.

Рейк Нитлинг, южноафриканский пловец:

Оскару удалось то многое, что здоровый человек не смог бы сделать. Потрясающе! Представляю, как его сейчас атакуют журналисты. Оскар - наш герой! Значит - все возможно в этом мире, и Оскар доказал это.

Оскар Писториус заявил, что выступает на Олимпиаде не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Спортсмен подчеркнул, что доволен тем, как выступил на 400-метровке.

Оскар Писториус, бегун-спринтер из Южной Африки:

Я приехал в Лондон, чтобы показать свой лучший результат, на который только я способен. Всегда был одним из тех спортсменов, кто будет работать максимально усердно, глядя на моих соперников. Три-четыре месяца в год мы соревнуемся друг с другом, чтобы потом выйти побороться на олимпийской дистанции. Это один из самых лучших опытов в моей жизни. Тяжелые тренировки и другие жертвы, которые я приношу в пользу спорта, - вот все мои преимущества!

Справка ctv.by



Писториус обожает экстремальные виды спорта. В 2008 году Писториус разбил свой катер о столб под водой в реке южнее Йоханнесбурга. Он получил травмы лица и тела, сломал два ребра, сильно ушиб челюсть и глаз. Докторам пришлось наложить на его лицо 172 шва. Потом, участвуя в заезде по мотокроссу по высокой траве, он перемахнул через изгородь, а обернувшись, увидел, что один из его протезов качается на колючей проволоке.

«Сильный, красивый и храбрый» - именно так звучит рекламный слоган нового аромата от модного дома «Тьерри Мюгле» (ThierryMugler). Писториус рекламирует спортивные очки Oakley, компанию Össur, которая делает протезы Cheetah («Гепард»), Nike. В 2008 году Оскар Писториус попал в список 100 влиятельнейших людей на планете Земля по версии журнала «Time». Он стал третьим в номинации «Герои и пионеры».