Олимпиада 2012. Абсолютный рекордсмен Олимпиады пловец Майкл Фелпс завершил спортивную карьеру с 22 медалями

Новости Олимпиады. Американский пловец установил абсолютный рекорд по количеству олимпийских наград. В его копилке 22 медали: 18 золотых, две серебряных и бронзовых. После очередного олимпийского золота Майкл получил приз «Величайший олимпиец всех времен». Субботняя победа Майкла Фелпса в составе американской сборной в комбинированной эстафете 4х100 м стала для него последней. Пловец подтвердил озвученное ранее решение о завершении спортивной карьеры.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Оглядываясь назад, понимаю: реализовал все, что хотел. Мой тренер, Боб Боуман, и я много работали, чтобы добиться всего этого. Я добился в спорте всего, чего хотел, что другим было бы не под силу. И, думаю, необходимости продолжать нет.

По завершении заплыва зрители лондонского Центра водных видов спорта (Aquatics Center) провожали 18-кратного олимпийского чемпиона овациями. Публика начала расходится только после того, как Фелпс совершил круг почета, обойдя бассейн и приветствуя трибуны. После этого он вновь поднялся на подиум, поблагодарил собравшихся и покинул зал.

На ожидаемый вопрос журналистов, почему 27-летний Майкл – молодой и полный сил – решил все-таки завершить выступления, Фелпс ответил, что хочет уйти лидером. Что, впрочем, не удивительно: каждый спортсмен мечтает завершить профессиональную карьеру на пике славы.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Сказал себе, что не хочу плавать в тридцатилетнем возрасте. Столько мне исполнится через три года, и я бы не хотел плавать. И меня не волнует мнение людей, считающих, что мне рано уходить из большого спорта. После эстафетного заплыва тренер подошел ко мне и сказал: «Это не честно, Майкл. Ты можешь спрятать слезы под очками. Но слезы капали из моих глаз, не переставая».

Многие специалисты утверждают, что Майкл создан для плавания. Размах его рук на несколько сантиметров больше его роста, у него широкие плечи, небольшие бедра и сравнительно короткие ноги. Размах рук Фелпса составляет 201 сантиметр, что на 8 сантиметров превышает его рост; сердце спортсмена перекачивает до 30 литров крови в минуту; пловец носит обувь 50-го размера, а его стопы могут гнуться вовнутрь не хуже, чем наружу. Эти характеристики обеспечивают минимальное сопротивление в воде.

Достижениями спортсмена восхищены многие. Сейчас пловец принимает поздравления от поклонников, знаменитостей, чиновников и коллег со всего мира. Сербский теннисист Новак Джокович назвал невероятным рекорд американского пловца.

Новак Джокович, сербский теннисист:

Я могу лишь выразить свое уважение тому, что он сделал, чего он добился. Теперь он официально величайший олимпиец по количеству завоеванных медалей. Мы все лишь можем сказать, что он молодец. Он является прекрасным примером атлета, полностью посвятившего себя спорту. Здорово быть свидетелем того, как он делает историю.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американская теннисистка Серена Уильямс, выразила восхищение достижениями своего соотечественника Майкла Фелпса.

Серена Уильямс, теннисистка, олимпийская чемпионка:

Достижение Фелпса – это что-то невероятное. Я восхищаюсь им как спортсменом и как личностью. Он поднял спорт на новый уровень всеми своими достижениями, завоеванными медалями. Восхищаюсь тем, как на протяжении долгого времени ему удается выступать на столь высоком уровне.

После эстафетного заплыва Барак и Мишель Обама заявили, что испытывают гордость за пловца Майкла Фелпса. Первая леди США на страничке Белого дома в социальной сети Twitter призналась, что она с супругом болела за Фелпса.

Мишель Обама:

Майкл Фелпс! Барак и я болели за тебя! Мы так гордимся тобой и твоими достижениями.

После второй золотой медли, завоеванной на Олимпиаде в Лондоне, президент США Барак Обама позвонил Фелпсу и лично поздравил с победой.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Помню, поднял трубку, и голос на том конце сказал: «Пожалуйста, оставайтесь на линии, с вами будет говорить президент Соединенных Штатов». Тогда я подумал: «Ух ты!» Президент США сказал, что меня все поддерживали, а также попросил передать привет моей маме.

Своим кумиром Майкл считает маму, которая, по его словам, сделала все для своего сына. Майкл придерживается так называемого «победного» ритуала — перед выходом на старт он слушает музыку.

Американский пловец на Олимпиаде в Лондоне побил рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, который оставался непревзойденным в течение 48 лет. В активе Латыниной 18 олимпийских медалей: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Они были завоеваны в 1956, 1960 и 1964 годах. Латынина поддержала решение американского пловца Майкла Фелпса завершить карьеру после Олимпийских игр в Лондоне.

Лариса Латынина, советская гимнастка:

Когда мы говорили с ним о спорте, он сказал, что уже так устал, что эта Олимпиада станет для него последней, и что ноги его в бассейне больше не будет. Я ему сказала, что это правильное решение, потому что я считаю, что сколько бы лет человеку ни было, если он получает удовольствие от того, что он делает, от своего выступления, от своих тренировок, конечно, пусть выступает. А если уже надоело, и выступать не в радость, то надо уходить.

Российский пловец Евгений Коротышкин, завоевавший серебряную медаль в заплыве на 100 м баттерфляем на Олимпийских играх в Лондоне в разговоре с Фелпсом выяснил, чем будет заниматься абсолютный чемпион по количеству медалей в так называемой «спортивной отставке».

Евгений Коротышкин, российский пловец:

Майкл сказал, что он безумно счастлив. Я спросил, какие у него планы на будущее, а он ответил, что собирается путешествовать. Говорит, мол, объездил весь мир, но так ничего и не посмотрел. Так что, судя по всему, ему предстоит кругосветное путешествие.

На последней пресс-конференции в Лондоне Фелпс заверил, что бойцовский характер и дух соперничества не позволят ему навсегда сказать: «Прощай!» спорту. У спортсмена есть благотворительный фонд, занимающийся продвижением здорового образа жизни среди американской молодежи. Ему Майкл намерен уделять теперь больше времени и лично работать с детьми.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Я всего первый день «на пенсии». Пока я хочу просто хорошо проводить время. Ведь я начинаю новую главу своей жизни. Я всегда хотел путешествовать. Я видел столько прекрасных мест в своей жизни, но у меня никогда не было возможности ими насладиться. Бассейны и отели – вот что я видел за 12 лет в составе национальной сборной.

Девизом Майкла Фелпса стало высказывание тренера Боба Боумэна: «Любое решение всегда внутри нас». Главное в жизни, уверен спортсмен, правильно выбрать цель и расставить приоритеты. В детстве Майклу поставили диагноз – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью», именуемый также гиперкинетическим расстройством. Среди симптомов – импульсивность, забывчивость, постоянное чувство надвигающейся катастрофы, а также склонность терпеть поражения, неспособность выполнить поставленную задачу. Не смотря ни на что, Фелпс в возрасте семи лет начал заниматься плаванием, бейсболом и американским футболом. Уже в 15 Фелпс стал самым юным в истории американским пловцом, допущенным к участию в Олимпийских играх.

В 2001 году Фелпс установил мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем, став самым молодым спортсменом в истории, взявшим подобную планку. С тех пор, Майклу Фелпсу, удалось, среди прочего, получить титулы 16-кратного олимпийского чемпиона и 26-кратного чемпиона мира по заплывам в 50-метровом бассейне, а также стать 20-кратным олимпийским призером.

Западные журналисты шутят, что Майкл Фелпс на самом деле не человек, а мутант, и даже приводят этому несколько существенных доказательств. Так корреспонденты британской телерадиокомпании ВВС рассказали, чем питается рекордсмен. Наверняка, глядя на столь внушительные спортивные успехи Фелпса, многие думают, что спортсмен сидит на строгой диете, и очень при этом ошибаются: рациону пловца позавидует любой поклонник фаст-фуда и вредной пищи.

На завтрак Майкл Фелпс съедает три бутерброда с яичницей, а также целую тарелку овощей, заправленных обильным количеством майонеза. И это ещё не всё! Затем спортсмен уплетает три блина с шоколадом, омлет из пяти яиц, несколько французских хлебцев с сахаром, а также миску овсянки, запивая завтрак двумя чашками крепкого кофе. Когда утренний кофе прекращает действовать, Фелпс переходит на энергетические напитки.

Обедает пловец двумя большими бутербродами с сыром, ветчиной и майонезом, а также небольшой порцией макарон, (весом в полкило!).

Поговорка о том, что ужин следует отдать врагу, не имеет к американскому пловцу никакого отношения. Перед сном он обычно съедает еще полкило спагетти «карбонара», большую пиццу. Некоторые кардиологи опасаются за здоровье Фелпса, который тратит на сжигание полученных 10-15 тысяч килокалорий по 6-7 часов в день. Однако, к счастью, сердце еще ни разу не подводило спортсмена.

Диетологи предостерегают поклонников Фелпса от повторения его диеты: процесс трансформации пищи в энергию в организме спортсмена происходит в несколько раз интенсивней, чем у среднестатистического мужчины. Поэтому, даже просто сидя за столом, олимпиец сжигает гораздо больше калорий, чем менее тренированный человек во время длительной прогулки. Во время тренировок в бассейне Фелпс сжигает более 1 000 калорий в час.

Справка ctv.by

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс родился 30 июля 1985 года в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Заниматься плаванием начал в возрасте семи лет, последовав примеру сестер, а уже в 11 лет Боуман настоял на том, чтобы он стал выступать во всех четырех дисциплинах. Весной 2001 года Фелпс поставил мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем и стал самым молодым пловцом в истории, установившим мировой рекорд.

Фелпс стал знаменитостью после Олимпийских игр 2004 года в Афинах, где он заработал восемь медалей (из них шесть золотых). Он повторил рекорд российского гимнаста Александра Дитятина по общему количеству медалей, полученных за одну Олимпиаду, установленный в 1980 году.

В 2004 году Боба Боумэна перевели в Мичиган, и Майкл поехал вместе с ним. Он поступил в Университет Мичигана на отделение «Спортивный маркетинг и менеджмент», продолжая тренироваться под руководством первого тренера. В настоящее время атлет проплывает в неделю около 50 километров, а также трижды устраивает силовые тренировки. Подготовка Фелпса отличается от той, которую обычно проводят пловцы. Например, он спит в барокамере и окунается в ванны со льдом.

Пловец увлекается видеоиграми и любит смотреть телепередачи. Выступает за команду «Акватик клаб» из города Балтимора, в котором в честь него названа улица.