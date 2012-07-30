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Олимпиада-2012. 30 июля за медали поборются тяжелоатлетка Анастасия Новикова и стрелки Илья Чергейко и Виталий Бубнович

30 июля 2012 05:51
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Новости Олимпиады. Олимпийский марафон продолжается. На играх в Лондоне спортсмены готовятся разыграть очередные комплекты наград. 30 июля выступит одна из наших медальных надежд тяжелоатлетка Анастасия Новикова. Также могут порадовать наградой и белорусские стрелки Илья Чергейко и Виталий Бубнович. Все они пробились в финалы соревнований.

А накануне свой второй матч олимпийского турнира провела футбольная сборная Беларуси, которая сыграла с одним из главных фаворитов соревнований – командой Бразилии. И в этой встрече сильнее оказались бразильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012

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