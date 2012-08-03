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Олимпиада-2012. 3 августа за медали поборются представители Беларуси в 7 видах спорта

03 августа 2012 06:15
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Новости Олимпиады. 3 августа в Лондоне разыграют 22 комплекта наград. Программа дня для наших болельщиков обещает быть очень насыщенной. Белорусские атлеты имеют все шансы подняться на пьедестал в стрельбе, дзюдо, фехтовании, тяжелой и легкой атлетике, прыжках на батуте и велотреке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также пройдет полуфинал теннисного турнира. Соперницей первой ракетки мира Виктории Азаренко будет американка Серена Уильямс. Всего теннисистки играли между собой 9 раз. И лишь однажды, в 2009 году, победу одержала Виктория. Однако на данный момент именно наша соотечественница возглавляет мировой рейтинг, поэтому борьба ожидается очень упорной.

# Олимпиада 2012

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