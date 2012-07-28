Олимпиада-2012. 28 июля будут разыграны 12 комплектов наград. Белорусы примут участие в 3 дисциплинах

Новости Олимпиады. На Олимпиаде в Лондоне 28 июля разыгрывают первые медали. Всего 12 комплектов наград.

Белорусские спортсмены приняли участие в мужской шоссейной групповой велогонке, однако остались далеко от подиума. Не повезло и нашим стрелкам. Женская сборная Беларуси не пробилась и в финал эстафеты вольным стилем в плавании. А вот лидеру нашей команды Александре Герасимене вечером предстоит полуфинальный заплыв на дистанцию 100 метров баттерфляем.

На олимпийском гребном канале в предварительном заезде выступила двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен и прошла в четвертьфинал.

На травяных кортах Уимблдона первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко проведет поединок первого раунда одиночного разряда против румынской теннисистки. А тандем Максим Мирный – Александр Бурый в первом матче встретится с индийским дуэтом.

Предварительные состязания пройдут также по конному спорту и гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.