Ольга Граф рассказала, почему не поедет на Олимпиаду в Пхенчане

Новости России. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Играх в Пхенчане. Как сообщила спортсменка на своей странице в социальной сети, все четыре года после сочинского старта она тренировалась с максимальной самоотдачей. Основная дисциплина, к которой готовилась Граф, была командная гонка преследования. В ней конькобежка рассчитывала на медаль. Спортсменка отметила, что она негативно отнеслась к решению Международного олимпийского комитета о допуске России на Игры под нейтральным флагом, но Граф все равно собиралась отстаивать честь страны «даже на этих дискриминационных и унизительных условиях».

Фото: instagram.com/grafgafgaf

В конце января сборная узнала, что большинство конькобежцев не смогут принять участие в Играх. Ольга Граф:

Значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Комиссия МОК признала Ольгу Граф чистым спортсменом.

Фото: instagram.com/grafgafgaf