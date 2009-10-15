Олег Шафаренко: После поражений не стесняюсь плакать

Обзор хоккейных событий в стране и за рубежом с участием белорусских команд.

Украинский нападающий Олег Шафаренко хорошо знаком белорусским поклонникам хоккея по выступлениям за могилевское «Химволокно», минские «Динамо» и «Керамин». В 2007 году форвард стал чемпионом Беларуси в составе «бело-голубых», а через год повторил достижение уже как «дракон». Потом был сезон на родине, в «Соколе». И вот Олег вернулся в Беларусь. Его результативная игра за солигорский «Шахтер» поспособствовала вызову в столичное «Динамо». И во втором своем матче в КХЛ Шафаренко открыл счет голам. Забросил ЦСКА. Сегодня хоккеист отвечает на вопросы нашего блица. Открытый чемпионат Беларуси. День за днем. Продолжит программу обзор событий в Открытом чемпионате Беларуси за неделю.