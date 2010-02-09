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Олег Антоненко понесет флаг Беларуси во время официальной церемонии Открытия Зимних Олимпийских Игр в канадском Ванкувере

09 февраля 2010 15:59
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Игры откроются 12 февраля.38-летний хоккеист в этом сезоне выступает в составе минского «Динамо».

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