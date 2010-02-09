Олег Антоненко понесет флаг Беларуси во время официальной церемонии Открытия Зимних Олимпийских Игр в канадском Ванкувере

Участие в нем принимает и ряд отечественных спортсменок.
Ранее право выступить на Играх в Ванкувере получили Сергей Долидович, Леонид Корнеенко и Алексей Иванов.
Во всяком случае, если в ближайшие два дня средства на погашение долгов клуба не будут найдены, в "Крыльях" технически не успеют подготовиться к процедуре лицензирования, намеченной на 15 февраля.
24 сентября 2026 20:20
24 сентября 2026 19:55
24 сентября 2026 19:48
24 сентября 2026 19:10
24 сентября 2026 19:00
24 сентября 2026 18:50
24 сентября 2026 18:45
24 сентября 2026 18:36