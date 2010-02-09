Олег Антоненко понесет флаг Беларуси во время официальной церемонии Открытия Зимних Олимпийских Игр в канадском Ванкувере

ФК «Крылья Советов», скорее всего, в ближайшее время прекратит существование

Во всяком случае, если в ближайшие два дня средства на погашение долгов клуба не будут найдены, в "Крыльях" технически не успеют подготовиться к процедуре лицензирования, намеченной на 15 февраля.