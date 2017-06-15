Около 900 спортсменов из 52 стран: V чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал пятый чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Такой спортивный форум проходит в нашей стране впервые, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В белорусскую столицу прибыло около 900 спортсменов из 52 стран мира. В этом плане минский турнир стал рекордным: обычно подобные состязания собирали не более 700 атлетов.

Первый день начался с соревнований мастеров, выполнявших ветеранские нормативы. На площадке выступил и наш прославленный спортсмен Александр Моисеев – неоднократный чемпион мира и Европы. На домашнем первенстве он стал серебряным и бронзовым призером в отдельных видах.