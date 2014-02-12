Одно из спортивных изданий страны предлагает сделать 11 февраля Днем белорусского биатлона

Новости Беларуси. Королеву биатлона с блистательной победой от всей души также поздравляют артисты, журналисты, медийные персоны. А одно из ведущих спортивных изданий страны и вовсе предлагает сделать 11 февраля официальным Днем белорусского биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Версоцкий, спортивный обозреватель:

11 февраля 1998 года – бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде в Нагано выиграл Алексей Айдаров. В 2001 году, 11 февраля, на чемпионате мира в Поклюке эстафетная команда мужская выиграла серебряную медаль. И получилось, что эту дату закольцевала наша Даша. Может, кто-то подхватит эту идею и придаст ей официальный статус. То есть сделать 11 февраля Днем белорусского биатлона.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

До сих пор меня переполняют эмоции, что наконец-то она завоевала золотую медаль. И, конечно, я считаю, что она является гордостью и символом нашей страны. Конечно, хотел бы пожелать Дарье в дальнейшем завоевать еще не одну золотую медаль.