Один из лучших сезонов в истории БАТЭ: три трофея, богатая еврокампания и трогательная история возвращения игрока

Прошедший сезон БАТЭ, без сомнений, может записать себе в актив. Этот год был одним из лучших в истории «желто-синих». Борисовскому клубу, как и прежде, нет равных на внутренней арене. Безапелляционным доказательством является так называемый «требл», который БАТЭ завоевал в 2015 году: Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионство. 10 подряд.

К слову, более длительную гегемонию в своем первенстве имеют лишь чемпион Гибралтара, латвийский клуб «Сконто» и норвежский «Русенборг». Эти клубы 13 раз подряд выигрывали чемпионаты своих стран. Подобный успех БАТЭ не видится таким уж несбыточным.

Минувшая еврокампания БАТЭ стала одной из самых прибыльных за всю историю участия борисовчан в международных турнирах. Серьезные трансферные вложения и контрактные обязательства перед игроками несут и свои дивиденды. Некоторые новички БАТЭ в 2015 году были не просто на ключевых ролях, но и стали незаменимыми звеньями в составе команды Александра Ермаковича. Как пример – вернувшийся в Борисов Игорь Стасевич и удачный трансфер Неманьи Милуновича, который в дебютном же для себя белорусском сезоне не только стал лучшим защитником чемпионата, но и здорово проявил себя в Лиге чемпионов.

Лучший футбольных клуб Беларуси заработал за международную осень более 17 миллионов евро. Для сравнения: бронзовый призер Высшей лиги-2015 – солигорский «Шахтер» – за участие в квалификации Лиги Европы принес в свою копилку более 400 тысяч евро.

В 2015 году имела место и личная трогательная история, которая могла бы стать сценарием для голливудского мотивирующего фильма. Нападающий БАТЭ Дмитрий Мозолевский в сентябре 2013 года получает серьезную травму в матче чемпионата страны. Позже у Мозолевского случается рецидив. Форвард остаются вне футбола более чем на два года!

После таких потрясений на свой былой уровень выходят немногие. У Мозолевского, будем верить, все получится. В матче 23 тура он появился в основном составе БАТЭ в игре с «Витебском», когда на кону стояло досрочное завоевание золотых медалей. Дмитрий отметился результативным пасом и голом, а БАТЭ победил на выезде со счетом 2:0 и досрочно в 12-й раз в своей истории стал чемпионом Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.