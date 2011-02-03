Один из лучших игроков ФК «Минск» в минувшем чемпионате Беларуси Дмитрий Осипенко перебрался в полтавскую «Ворсклу»

То, что Дмитрия Осипенко заметили, удивления не вызывает. В 20 чемпионате Беларуси он был одной из ключевых фигур в рядах футбольного клуба «Минск». Подтверждает это беспристрастная статистика: 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Таковы цифровые итоги лучшего на данный момент сезона в карьере 28-летнего игрока.

Дмитрий Осипенко, футболист:

Получилось это до Нового года, когда я работал с Касаковским. Он предложил вариант. Я даже не раздумывал, а решил, что поеду. Решил попробовать себя.

Конкретики не было, просто хотелось съездить в более сильный чемпионат, попробовать свои силы. Прошел сбор, вроде, понравился всем тренерам. Решил остаться.

Адаптация в новой команде много времени не заняла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Коллектив полтавского клуба во главе с наставником Николаем Павловым принял белоруса как своего. А вот втянуться в тренировочный процесс «Ворсклы» было весьма не просто.

Дмитрий Осипенко, футболист:

Там нагрузки выше. Все ставится на физические качества. Но здоровье позволяет.

Тяжелее, чем в Беларуси, но выдержал.

За довольно короткое время Дмитрию Осипенко удалось доказать свою состоятельность главкому «Ворсклы». В нескольких спаррингах белорус выходил в стартовом составе на позиции левого хавбека и даже успел отметиться голом.

Определять амплуа Дмитрия, впрочем, пока преждевременно. Последнее слово в любом случае останется за главкомом полтавской команды.

Дмитрий Осипенко, футболист:

Он знает, где я могу играть. Но это будет все смотреться на сборах. Там будем работать с мячами. Будет видно. Может, что-то другое подыщет.

Если белорус за время тренировочных сборов сумеет доказать обоснованность своих притязаний на место в основе, то уже в начале марта их ждут непростые испытания. В стартовых турах второй части чемпионата Украины «Ворсклу» ожидают встречи с харьковским «Металлистом» и киевским «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Осипенко, футболист:

В первом круге они обыграли «Динамо» 3:1. В принципе, по силам со всеми играть.

Конечно, будет сложно начинать, ведь новый чемпионат, первая игра. Но надо перебороть себя. Я думаю, что все будет нормально.

Что ж, остается пожелать Дмитрию Осипенко здоровья и удачи в нелегком деле освоения украинской футбольной элиты.