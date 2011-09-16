Очередные матчи открытого чемпионата Беларуси по хоккею принесли немало сенсаций

Так получилось, что только в понедельник стартовали в чемпионате обладатели золотых медалей первенства – хоккеисты минской «Юности». Их соперник, «Витебск», к тому моменту провел уже две встречи, что, конечно, на готовности команд к поединку сказалось.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Эти дни мы не играли. Так сложились обстоятельства, что у нас даже тренировочный процесс немного был скомкан. Но ни в коем случае не хочу на это списать. Просто игра была ужасная.

Тем не менее, до начала заключительной трети гости, по крайней мере, по счету (3:1), ситуацию контролировали. А вот статистика бросков рисует нам немного иную картину: приемущество «Витебска» тут было несомненным – 13 на 9 только за второй период. И в заключительной 20-минутке это сказалось.

Отметим Егора Цурикова, который не только забросил первую шайбу витеблян, но и создал момент отличиться Николаю Михайлову. Последний перевел встречу в овертайм – 3:3.

Дополнительный период продлился почти все положенные пять минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но за секунду до серии буллитов воспитанник «Юности» Александр Абакунчик альма-матер напомнил о себе: 4:3 – первая, пожалуй, сенсация чемпионата.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Отношение игроков к этому матчу не понравилось. Не всех, конечно, я обобщаю. Но больше это относится к молодым ребятам, которые должны выходить и доказывать, как хоккеисты из «Витебска».

Сергей Петухов, главный тренер ХК «Витебск»:

Команда неплохо смотрится, играет. И в Солигорске были достойны большего, а о Могилеве я уже не говорю. Единственное – в обороне в предыдущих матчах чудили гораздо больше.

Сегодня в первом и третьем периодах, особенно в третьем, здорово сыграли. Использовали те моменты, что создавали, много бросали, и в обороне было меньше ошибок.

Центральный же матч дня был сыгран в Жлобине. Начали его ярче хоккеисты «Шахтера»: оставленный в одиночестве на пятаке Алексей Ефименко реализовал большинство на 33-й минуте.

Отыгрался «Металлург» довольно быстро: Илья Казнадей мощно бросил от синей линии, а Сергей Хомко вовремя успел на добивание.

Решающей же оказалась шайба Андрея Макрова в третьем периоде. Она стала очередным шедевром эстонского легионера. Отметим и Хомко, который очень классно перекрыл обзор голкиперу «горняков» Карпикову.

Без проблем разобрался с «Могилевом» «Гомель». Отметим дубль Егора Егорова. «Неман» праздновал победу в Лиепае. А в Новополоцке добился успеха «Брест», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В среду гвоздем тура стал поединок «Гомель» – «Шахтер». Самым заметным игроком матча был Евгений Ковыршин. В основное время он сделал дубль, а затем забросил решающий и единственный штрафной бросок в серии буллитов. Это – хет-трик. Отметим также, что расхваленный голкипер «Гомеля» Паси Хаккинен проигрывает уже вторую серию буллитов кряду.

«Юность», проиграв в Витебске, сумела реабилитироваться в Новополоцке. Героем встречи стал Олег Тимченко, сделавший хет-трик. Ну и Ивана Усенко можно отметить за хет-трик ассистентский.

Вопрос относительно победителя встречи даже не поднимался: 6:1 – минчане сильнее на голову.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Игра была нелегкой. Это просто кажется по счету. Первый период вообще могли проиграть – новополоцкая команда очень сильно уперлась. Да и ребята, наверное, немного не готовы к таким скоростям, что-то у нас пока барахлит.

Результатом доволен, игрой, в принципе, нет. Многие ребята еще не набрали те кондиции, которые хотелось бы видеть.

Владимир Мартынов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

По настрою и самоотдаче к ребятам претензий нет.

Конечно, соперник использовал все свои моменты, а у нас пока не хватает мастерства. Были моменты, но мы их не использовали.

Разгром «Могилеву» устроил «Металлург». Дубль в активе Дмитрия Игошина. Сенсационно уступил в Лиепае «Неман». «Витебск» был сильнее «Бреста». Вновь отмечаем Егора Цурикова. В его активе – два взятия ворот.

16 сентября «Юность» в овертайме выиграла у «Металургса». Решающей стала шайба Максима Слыша, который раньше отличился и в основное время встречи.

Что касается турнирной таблицы, то тут единоличный лидер – жлобинский «Металлург», но это ведь еще только начало.