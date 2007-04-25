Очередной праздник Грации, Мощи и Красоты прошел в Минске

Чемпионат Беларуси по бодибилдингу и фитнессу - один из трех крупных турниров этого направления.

Состязания культуристов - это и шоу, и пропаганда здорового образа жизни. Бодибилдинг в Беларуси развивается не одно десятилетие, но нынешнее положение вещей можно по праву назвать второй волной интереса к нему.

Среди заявленных на участие в Чемпионате отметим неоднократных призеров республиканских и международных соревнований Людмилу Фадееву, Дмитрия Рамейко, Виталия Белоуса, Артура Гридчина, Вадима Власова. Смущало отсутствие уже ставшего легендой Алексея Шабуни. Как оказалось, у него свой индивидуальный план соревнований и подготовки к ним, так что нынешний чемпиона он по объективным причинам пропустил.

Не год и не два занимаются спортсмены строительством собственного тела, прежде чем предстать перед строгим жюри и не менее требовательными зрителями. Кстати, любопытный факт: статистика свидетельствует, что на соревнованиях выступают не более 10% всех приверженцев культуризма, остальные предпочитают ежедневные занятия, так сказать, для себя.

Сначала показательные выступления - они длятся чуть меньше минуты, и являются своеобразной визитной карточкой атлета, затем обязательная программа - здесь спортсмен демонстрирует определенные мышцы и группы мышц, а судьи имеют возможность их сравнивать. Оценивается множество показателей объемы, рельефность, четкость разделительных линий между отдельными мышцами, артистизм позирования. Так что турнир по бодибилдингу сродни конкурсу красоты.

Женщины также участвовали в состязаниях. Их номинация называется "бодифитнесс". Здесь нет нагромождения мышц, а важно гармоничное развитие, что и оценивается в обязательных сравнениях. Но изюминкой нынешнего первенства можно назвать дебют новой номинация "Мужской фитнесс". Поначалу аудитория восприняла это без явного энтузиазма, но выступление уже первого атлета вызвало шквал аплодисментов. Профессиональному танцору Вадиму пришлось приложить немало усилий, чтобы подготовиться к чемпионату и достойно выступить.