Очередной матч в чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» провела уже через два дня после завоевания Континентального кубка. И вновь победа

Те, кто составляет календарь Открытого чемпионата Беларуси, уже привыкли нас удивлять. Пятый круг начался сплошными переносами и передвижками. Так команды пытаются компенсировать вероятные потери на период Универсиады, под которую международной паузы не планировалось.

Вроде бы, все понятно. Однако никто почему-то не обращает внимания на резерв, который, на самом деле, есть.

Судите сами: судьба золота решится в плей-офф, самое позднее, третьего апреля. А первый матч на чемпионате мира сборная сыграет только 29 числа того же месяца. Итого – пауза в 26 дней. При этом национальное первенство делегирует в Словакию, в лучшем случае, двух-трех игроков, а то и вовсе никого. Так зачем ломать копья и спешить сейчас?

Вот Континентальная Лига никуда не торопится. Обладателя Кубка Гагарина мы узнаем только 20 апреля. Однако нашим функционерам никто не указ. Именно поэтому «Юность» уже через день после победы в суперфинале вновь выходит на лед, притом, что в соперниках у нее «Шахтер».

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мы сами были удивлены. А что мы могли сделать? Был перенос, поставили перед фактом, что играем. С приличного уровня соперником. Поэтому на следующий день после, скажем, завоевания кубка, было объявлено, что играем, что готовимся, никакого нет послабления.

Владислав Клочков, ХК «Юность»:

Нас, кстати, Михаил Михайлович предупреждал по этому поводу. Все собрались в начале игры. Все ответственно подошли к этому моменту.

Дисциплина дисциплиной, но в составе у чемпионов сплошные прорехи. Травы оставили вне игры Тимченко, Ерковича, Денискина, Карева. Причем последнего надолго. Так что в первой тройке атаки появился Яновский, оборону укрепили Курилин и Грибко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Шафаренко, ХК «Юность»:

С ребятами договорились, что нужно помочь защитникам. Многие с травмами, болеют после серьезного турнира. Приходилось сегодня играть больше в обороне в ущерб атаке.

У горняков свои проблемы. Еще недавно так же аврально вынужден был латать свою оборону и Андрей Гусов. И до сих пор, по крайней мере, пять основных штыков команды вне игры. Однако на матч с «Юностью» «кроты» выставили все же полноценный состав, место в котором нашлось и Андрею Башко, еще в воскресенье игравшему за минчан в суперфинале. Главком чемпионов не таил тогда желания оставить защитника, равно как и другого командировочного Ивана Усенко у себя в команде. Но с желаниями придется повременить. Как минимум до межсезонья.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Наверное, была договоренность среди руководства. Я думаю, что это было краткосрочно.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Я одно могу сказать, что у Андрея Башко контракт на два года с ХК «Шахтер» (Солигорск). О каких-то соблазнах, вариантах речь должны вести, я считаю, руководители клуба.

Матч удивил. Вроде бы, свежий «Шахтер» только в первом периоде походил сам на себя. Но уже со второй трети сомнений в итоговой победе «Юности» не осталось ни у кого.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Первый раз я хочу сказать, что, наверное, не получилось такой серьезной борьбы. Матч получился немного мне непонятным. Не было того азарта, желания, которое обычно присутствует в играх с «Юностью».

К началу второго периода табло высвечивало 2:2. У «Юности» забросили Клочков и Китаров, у «Шахтера» – Страхов и Занковец. Но доводить дело до овертайма хозяева не стали. Всего за 17 секунд Андрей Степанов и Олег Шафаренко решили исход битвы – 4:2. А гол последнего отметим особо.

Олег Шафаренко, ХК «Юность»:

Шайба получилась красивая. Мне очень понравилась. Мне важно было забить, почувствовать уверенность, потому что против «Шахтера» мне тяжело играть. Это практически родная для меня команда.

Железная закономерность, согласно которой «Юность» и «Шахтер» выигрывали друг у друга строго на льду соперника, впервые с прошлогоднего финала оказалась нарушена. Впрочем, это уже история. А впереди у каждой команды сложный период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Матчи почти через день, притом, что ряд игроков придется делегировать на Универсиаду.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мы представляем республику. Надо не ударить лицом в грязь.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Демков, Развадовский, Палович и Шведов. Если принять во внимание травмы Ковыршина, Баукина, Люткевича и Анрущенко, то вы сами понимаете. Я не против того, что мы должны отстаивать честь страны, но у нас есть и честь клуба. Тут палка о двух концах.

Мне кажется, что немного неравноценные приглашения. Здесь три лучших бомбардира, ведущий защитник, где-то, может быть, ребята из фарм-клуба.

О результатах других матчей.

В воскресенье «Сокол» был сильнее «Шинника», а «Брест» «Металургса». В первом случае хет-трик Егора Егорова, во втором – дубль Николая Гаврилёнка.

Во вторник принципиальную победу праздновал «Неман». Гомельчане устроили нечто невероятное в Витебске. Тут с хет-триком поздравляем Андрея Колосова. А вот «Сокол» важный матч проиграл. Дважды ворота киевлян поразил Виктор Блинов. Наконец, «Брест» добился победы в Бобруйске. По две шайбы забросили Степан Пономарев и Виталий Клименков.

20 января «Юность» уступила в Гомеле. Причем минчане перевели встречу в овертайм лишь за 38 секунд до сирены. Но в серии буллитов все решил точный бросок Олега Антоненко. В его активе дубль, также как и у Андрея Степанова. В другом принципиальном поединке «Шахтер» был сильнее «Немана». Две шайбы в ворота гродненцев отправил Александр Павлович. Отметить стоит и победу «Бреста», которой подопечные Александра Гаврилёнка, видимо, решили исход спора с «Химиком» за последнюю, восьмую, путевку в плей-офф.

Теперь в турнирной таблице команды разделяют 15 очков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это почти пропасть. Нам, таким образом, остается наблюдать за борьбой за четвертое место, а также за сражением «Сокола» и «Металургса» за шестую строчку.