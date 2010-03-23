Очередной игровой день в сильнейшей хоккейной лиге планеты для белорусских НХЛовцев оказался неудачным

«Монреаль» братьев Костицыных в родном «Молсон Центре» уступил «Оттаве» 0:2.

Андрей отыграл 18 минут (четыре броска, двухминутный штраф), Сергей провел на льду двенадцать минут (два броска).

«Канадцы» опустились на седьмую строчку Восточной конференции. Они опережают девятую «Атланту» всего на четыре очка.

«Колорадо» Руслана Салея в овертайме проиграло «Лос-Анджелесу» 3:4. Статистика белоруса: 19 минут на площадке, одно удаление, один отрицательный балл по системе плюс/минус.

«Лавины» — на седьмой западной позиции и имеют преимущество в шесть очков перед девятым «Калгари».

В центральном матче дня «Детройт» взял верх над «Питтсбургом» 3:1.