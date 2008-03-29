Очередной громкий успех белорусских спортсменов на мировых аренах

После неожиданного золота Александра Лисовского на велотреке в Манчестере, Василий Кириенко тоже поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

В карьере спортсмена, который в большей степени специализируется в велогонках на шоссе, это первый подобный успех. Отметим, что вместе с золотой наградой, Кириенко получил право выступить на Олимпиаде в Пекине.

С победой Лисовского и Кириенко поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов за высокое мастерство и волю к победе. Также глава государства направил слова поддержки члену национальной команды Беларуси по велоспорту Наталье Цилинской, которая получила травму на мировом первенстве в Великобритании.

