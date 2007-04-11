Очередной этап подготовки к первенству Европы по вольной борьбе

11 аперля в Гомеле стартовал Международный турнир по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза Павла Головачева.

Эти состязания по праву считаются визитной карточкой областного центра. На протяжении трех десятилетий весной в преддверии напряженного сезона здесь собираются молодые перспективные борцы-вольники.

Нынче более чем для 200 спортсменов из стран-соседей: России, Украины, Литвы, Молдовы, а также Словении и конечно, Беларуси - это не просто хорошо организованный традиционный турнир. Это один из этапов подготовки к первенству Европы. 18-20 лет - как раз тот возраст борцов, когда нужно не только серьезно думать о технической подготовке, но и не забывать о тактической стороне - немаловажной составляющей успеха. А где это сделаешь лучше, чем не в пылу реальной схватки.

Уже через две с половиной недели в Гомель снова съедутся представители вольной борьбы, чтобы принять участие в молодежном чемпионате страны. Именно его результаты и послужат базой в формировании состава белорусской сборной для участия в ряде международных турниров.