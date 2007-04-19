Очередная победа белорусов на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Страсбуре

Первый же день Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходящего во французском Страсбуре, был отмечен крупным успехом белорусских штангистов.

Виталий Дербенев взял три медали, а его ударный почин поддержали Анна Батюшко и Наталья Радуховская.



Год назад, на континентальном первенстве в польском Владиславово наши штангисты уже устроили нечто подобное - стали вторыми в командном первенстве, взяв 17 медалей в общей сложности. Как и тогда, выступающий в самой легкой весовой категории до 56 килограммов 30-летний ветеран сборной Беларуси Виталий Дербенёв в рывке оставил позади всех конкурентов. Все три попытки белорусского атлета были зачётными, а лучшая из них - на 122 килограмма принесла ему малое золото.

Не без оснований он рассчитывал на успех и во втором упражнении. Однако его самый удачный подход был сделан к штанге весом 144 килограмма. В то время как молодой, 22-летний конкурент из Молдовы Игорь Бур без видимых усилий справился со снарядом, весящим 151 килограмм. И, тем не менее, на счету Виталия Дербенёва "малое серебро" и серебряная же медаль по сумме двоеборья.



18 апреля нашу команду представляли три атлета: Анна Батюшко и Наталья Радуховская в весе до 63 килограммов и Геннадий Махвееня в весовой категории до 62 килограммов.

Геннадий завоевал "серебро" по сумме двух упражнений. В рывке белорус выиграл "малое золото", а вот во втором упражнении - толчке - показал лишь шестой результат. Как итог - 288 килограммов и второе место.



От Анны Батюшко - рекордсменки Европы в рывке можно было ждать и большего, но ее максимум 18 апреля в коронном упражнении - 99 килограммов. Это только "серебро", потому что армянке Далузян покорилась штанга весом 106 килограммов. Наталья же Радуховская на седьмом месте с результатом - 90 килограммов.