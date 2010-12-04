Очередная невнятная игра минского «Динамо» в КХЛ. На сей раз с «Амуром». Начало кризиса?

«Динамо» – не пятое. Игра команды приносит нам сплошные разочарования. Интерес болельщиков угасает. Да и Стасенко, кстати, на лед не вышел и отказал в интервью. Хуже, чем с «Амуром», «Динамо» уже не сыграет. Мы в это верим. О причинах случившегося, речь о показанной игре, а не о результате, ничего внятного не мог сказать даже тренер Марек Сикора.

Петер Подхрадски, ХК «Динамо» (Минск):

Надо больше давить на соперника. И стараться это делать с самого начала, чтобы он почувствовал, что играет в Минске. Но такого не было с нашей стороны уже последние две игры.

Спросили и соперников, чем отличались эти два матча: сентябрьский – победный для «Динамо» в Хабаровске, и нынешний.

Радик Закиев, ХК «Амур»:

Тогда «Динамо» к нам приезжало в ранге лидера КХЛ. На выезде ни одной игры не проиграли. А сейчас неважно сыграли и с «Сибирью». Думаю, что минчане сейчас не в той форме находятся.

Кризис, неожиданно случившийся после вполне удачного выезда, – словно гром среди ясного неба. Впрочем, причины неудач при желании можно найти.

Во-первых, травмы не позволяют «Динамо» сыграть в оптимальном составе. Во-вторых, постоянно идет поиск наилучших сочетаний. Первое звено с Варламовым в центре выглядит очень уверенно. В поединке с «Амуром» оно было на льду, когда забрасывали все три шайбы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А украинец при этом отличился. Но поддержать лидеров некому.

Петер Сикора никак не сыграется с Джефом Платом. В итоге, оба незаметны, и второе звено молчит уже который матч. Тройка Стася в отсутствии травмированного Демагина выглядит скоромно. Ну а с четвертого звена какой спрос. Впрочем, оно было активно, хоть и пропустило. Дебют Михаила Стефановича, в целом, не сложился.

Михаил Стефанович, ХК «Динамо» (Минск):

Я сыграл за океаном несколько игр. Но здесь ожидал от себя большего. Пропустили в самом начале. Настроение сразу пропало. Но потом начали лучше играть, могли забить, так как создали несколько моментов.

Дебютировал и Даниэль Фернхольм. Он был незаметен, что для защитника, скорее, неплохо. По крайне мере, не ошибался как Хенри с Мойжишем, которые пропустили трижды.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Он в каком-то моменте был немного медленным. А так, во всем мачте, я думаю, что он неплохо сыграл.

Помимо первой тройки теплых слов заслуживает Петер Подхрадски. Защитник взял на себя роль нападающего и оформил дубль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Подхрадски, ХК «Динамо» (Минск):

В прошлом году я тоже забивал два гола, когда играли с «Трактором». Повезло. Но лучше бы «Динамо» сегодня выиграло.

Лишь в первом периоде динамовцы могли сохранить надежду на положительный исход. И то, все благодаря реализации большинства. Сначала 5 на 3, а потом сразу – 5 на 4. Но всплеск был временным. «Амур», ничего особо не показывая, играл очень просто и реализовывал момент за моментом. Радик Закиев оформил дубль, забросив обоим нашим вратарям, и Роберту Эшу, и сменившему его Микке Оксе – 5:3.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Не повезло сегодня Роберту Эшу. Пять бросков – четыре гола. Для вратаря это очень тяжело.

Понятно, что я очень недоволен. С дугой стороны, не бывает, что весь сезон все идет красиво и удачно.