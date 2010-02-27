ОЧБ. Перед плей-офф

Итоговая турнирная таблица расставила команды на свои места.

В определении последнего, восьмого участника плей-офф не обошлось без легкого привкуса скандальности, что лишь подогрело интерес к чемпионату перед самым важным отрезком сезона.

Оба витебские матча последней недели завершились не вполне, скажем так, логично. Сначала в город на Двине наведалось «Химволокно». Вплоть до 51-ой минуты все шло гладко: гости выигрывали со счетом 3:1 после точных бросков Романа Блоха (он оформил дубль) и Александра Борозенко. И тут «Витебск», основную ударную силу которого сейчас составляют украинские легионеры, отставание усилиями одного из них, Артема Гниденко, сократил. Игра у хозяев пошла веселее. А на последней минуте им, прямо скажем, улыбнулась фортуна. Могилевчане не сумели выбросить шайбу из своей зоны, помешал арбитр, она была тут же доставлена на пятак, и вратарь «Химволокна» Леонид Гришукевич сдвинул ворота. Буллит реализовал Артем Востриков. А в послематчевой серии буллитов победу «Витебску» принес все тот же Гниденко.

Завершали гладкое первенство витебляне поединком с «Юностью». Минчанам уже ничего не было нужно. Хотя, впрочем, возможно, они хотели укрепиться на плей-офф вратарем «Витебска» Максимом Малютиным или получить в первом раунде соперника попроще. Но ведь это все домыслы. Так что мотивации у гостей все же не было. Тем не менее, по истечении 40 минут игры «Юность» вела 2:1. А заключительный период неожиданно провалила, пропустив три шайбы, из них две – в меньшинстве. Итоговый счет, впрочем, сомнений в принципиальности матча не оставляет: «Витебск» выиграл минимально – 4:3.

Витебляне взяли 5 очков из 6 возможных, но догнать «Металлург» могли только при одном условии: если жлобинчане проигрывали «Гомелю». Куда подевались волевые качества «стальных волков» неизвестно, а только они сами подарили путевку в плей-офф «Витебску». Иван Усенко в большинстве бросил в ближний угол ворот Буйко, и эта шайба оказалась в матче единственной. Результаты остальных матчей семидневки перед вами.

Итоговая турнирная таблица расставила команды на свои места. Малую бронзу выиграл «Гомель», «Керамин» опередил «Неман», а «Витебск» финишировал на восьмой позиции.

В понедельник стартует плей-офф. Борьба на этой стадии пойдет до трех побед одной из команд. Как ни странно, статистика делает самой предсказуемой парой «Гомель» – «Керамин». Минчане не выиграли у соперников ни одного матча в нынешнем сезоне. «Юность» с «Витебском» очки поделили, одержав по две домашние победы. Та же ситуация и в паре «Сокол» – «Химволокно». Наконец, «Неман» уступил «Шахтеру» трижды, но один раз потерпел неудачу лишь в овертайме.

Что ж, посмотрим. Все же плей-офф – это особый турнир.

20 февраля

Металургс Л – Сокол 0:3

22 февраля

Керамин – Брест 4:3 бул.

Шахтер – Неман 5:4 от

Витебск – Химволокно 4:3 бул.

Металлург Жл – Сокол 3:2 от

Химик-СКА – Юность 1:2

Шинник – Гомель 2:5

24 февраля

Керамин – Неман 2:1

Шахтер – Брест 3:1

Витебск – Юность 4:3

Металлург Жл – Гомель 0:1

Динамо-Юниорс – Металургс Л 2:5

Химик-СКА – Химволокно 4:5

Шинник – Сокол 2:7

1. Юность 52 129

2. Шахтер 52 112

3. Гомель 52 107

4. Сокол 52 107

5. Химволокно 52 92

6. Керамин 52 86

7. Неман 52 86

8. Витебск 52 76

9. Металлург Жл 52 74

10. Металургc Л 52 61

11. Динамо-Юниорс 52 49

12. Брест 52 48

13. Шинник 52 35

14. Химик-СКА 52 30

1, 2, 5 (6, 9) марта

Юность – Витебск

Шахтер – Неман

Гомель – Керамин

Сокол – Химволокно