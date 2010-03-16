Обзор матчей с участием белорусских легионеров

В минувшую пятницу большой футбольный праздник пришел к нашим восточным соседям: 12 марта противостоянием московского ЦСКА и пермского «Амкара» стартовал восьмимесячный марафон под названием «19 чемпионат России».

Сразу надо отметить, что отряд белорусских легионеров понес ощутимые потери и сократился вдвое: нынче в заявках клубов премьер-лиги значатся всего 11 представителей Синеокой. И уже в первом туре многие из них сошлись по разные стороны баррикад.

Так, дебютанту элитного дивизиона новосибирской «Сибири» выпало принимать грозненский «Терек». У хозяев место в основе получили Дмитрий Молош, Егор Филипенко и Геннадий Близнюк, а у гостей в стартовом составе ожидаемо вышел Сергей Омельянчук. Дополнительной изюминкой этого матча стало противостояние белорусских наставников – Игоря Криушенко и Анатолия Байдачного.

Главком «Сибири», к слову, отрядил Филипенко на не совсем привычную позицию опорного хавбека, однако дивидендов этот ход не принес. Ввиду объяснимого стартового волнения и отсутствия навыка игры на элитном уровне хозяева выглядели скованно, всего пару раз вынудив поволноваться голкипера «Терека». А вот куда более опытные по меркам премьер-лиги гости спокойно и терпеливо выжидали момент для голевого укола.

Таковой случился в концовке первого тайма, когда коаврный удар Кобенко стал откровением для польского голкипера «Сибири» Войцеха Ковалевского. А спустя всего десять минут после антракта оборона хозяев не уследила за Асильдаровым, и тот установил окончательный счет – 2:0 в пользу «Терека». Таким образом, Сергей Омельянчук может быть доволен собой, а вот белорусским новосибирцам во главе с Игорем Криушенко предстоит провести работу над ошибками в преддверии визита в Раменское.

Наиболее радостные известия для отечественных болельщиков принесла игра в Ростове, где одноименный клуб принимал футболистов «Томи». Новый рулевой команды с берегов Дона Олег Протасов по неизвестным причинам даже не включил в заявку Александра Кульчия, а вот Тимофей Калачев предсказуемо получил место в основе. Голкипер же Антон Амельченко остался в запасе.

В стартовом составе гостей ожидаемо вышел Сергей Корниленко, который только накануне матча на правах аренды вернулся под крыло Валерия Непомнящего из «Зенита». Именно форвард национальной сборной Беларуси стал героем этого поединка. В середине второго тайма белорусский нападающий своевременно оказался в нужном месте и вывел свою команду вперед. А за три минуты до истечения основного времени неустанно прессовавший оборону соперника Корниленко вынудил ошибиться защитника «Ростова» и хладнокровно оформил дубль, тем самым принеся победу своей команде – 2:0.

В следующем туре Сергея ждет своеобразный экзамен – наряду с партнерами ему предстоит взламывать чемпионскую оборону казанского «Рубина». Что касается Калачева, то Тимофей ничем не выделялся на безликом фоне одноклубников. Остается надеяться, что в дальнейшем белорусский хавбек еще не раз порадует эффективной игрой и забитыми мячами.

Еще один поединок с участием нашего земляка состоялся во Владикавказе, где нежданно вернувшаяся в элиту «Алания» принимала раменский «Сатурн». Выявить сильнейшего соперникам не удалось: уже в первом тайме они обменялись голевыми уколами, и цифры 1:1 сохранились на табло до финального свистка. Как вы понимаете, вышедшему в середине второго тайма сатурновцу Леониду Ковелю ничем особенным отметиться не удалось.

Результаты 1 тура чемпионата России:

«Рубин» – «Локомотив» – 2:0;

«Спартак» (Москва) – «Динамо» – 0:1;

«ЦСКА» – «Амкар» – 1:0;

«Сибирь» – «Терек» – 0:2;

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:1;

«Ростов» – «Томь» – 0:2;

«Анжи» – «Спартак» (Нальчик) – 0:0;

«Алания» – «Сатурн» – 1:1.



В чемпионате Украины прошли матчи 20 тура. Первый гол Андрея Воронкова в форме «Кривбасса» не помог его новой команде избежать поражения в Одессе от «Черноморца» – 1:3. Таким образом, «Кривбасс» по-прежнему замыкает турнирную таблицу. На вершине же сохраняется двоевластие, при этом у «Динамо» есть игра в запасе.



Далее перебираемся в Европу и первым делом заглянем в Польшу, где во втором матче кряду не уходит с поля без гола Сергей Кривец. В 20 туре наш земляк в Белхатуве поразил ворота местного клуба «ГКС», однако это не помогло его «Леху» выиграть – ничья 1:1. Тем самым команда белоруса упустила возможность догнать лидирующую «Вислу».

В Германии снова огорчил своих поклонников «Штутгарт», который в 26 туре немецкой бундеслиги уступил на выезде «Шальке». Поначалу все складывалось для гостей неплохо: при активном участии отыгравшего 81 минуту Александра Глеба они хорошо комбинировали и периодически создавали остроту у ворот голкипера гельзенкирхенцев Нойера. А самый реальный момент в концовке первого тайма запорол Павел Погребняк.

Зато после антракта дела у швабов сразу не пошли: в первой же атаке у хозяев отличился вышедший на замену Эду. Правда, спустя всего четыре оборота секундной стрелки подопечные Кристиана Гросса сумели восстановить равновесие усилиями Ташчи, однако этот эпизод так и остался для гостей единственным светлым воспоминанием об этой игре. А вот команда Феликса Магата сумела забить еще раз: итоговое поражение 1:2 «Штутгарту» оформил Кураньи. Как следствие, в турнирной таблице команда Александра Глеба опустилась на девятое место.

Завершаем обзор короткой новостью из итальянской серии «Б». В 29 туре чемпионата страны «Пьяченца» без участия белоруса Михаила Сивакова на выезде сломила сопротивление «Фросиноне» – 3:2. При этом виктория получилась волевой – по ходу гости уступали. Эта победа позволила «Пьяченце» подняться на 17 позицию и наконец покинуть зону вылета.