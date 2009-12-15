Обзор матчей ОЧБ по хоккею 7-10 декабря с комментариями тренеров

«Керамин» в Минске протестировал двух вероятных соперников команды Михаила Захарова — «Гомель» и «Сокол».

Гомельчане в столице смотрелись неплохо, даже несмотря на потерю дисквалифицированного Пчелякова и хоккеистов молодежной сборной.

Андрей Скабелка, гл. тренер ХК «Гомель»:

- Плохая та команда, в которой 2-3 человека выпадает. То есть ребятам, которые мало играют, сейчас предоставлена возможность играть в составе.

«Керамин» также понес существенные потери, что на игре минчан сказалось самым негативным образом.

Сергей Петухов, гл. тренер ХК «Керамин»:

- Балкин получил травму на раскатке, а Лобанов в первом периоде, поэтому пришлось перетасовать звенья, и на реализацию большинства это повлияло.

Заброшенных шайб зрителям пришлось подождать. Лишь на 26-ой минуте «Гомель» реализовал большинство: дальний бросок удался Ивану Усенко.

Александр Жидких:

- Хорошо играл вратарь Матуш, где-то не хватало хладнокровия на завершающей стадии, поэтому и не получилось. Хорошо, что закончилось все удачно для нас.

У «Керамина» игра явно не шла. Хотя шансов забить в большинстве минчане имели более чем достаточно, в том числе имея преимущество у двух хоккеистов. Ближе прочих к успеху был Степан Пономарев, но после просмотра видео судья взятие ворот в исполнении кераминовского форварда отменил. И только в третьем периоде хозяева заиграли в полную силу – Игорь Ворошилов даже счет сравнял, поставив под сомнение победу «Гомеля», в целом превалировавшего на площадке.

Александр Жидких:

- Ни в коем случае не было задания удерживать счет. Мы придерживались своей тактики, независимо от счета.

Исход поединка «Гомель» решил за какую-то минуту: сперва Александр Жидких, а потом Сергей Огородников заставили капитулировать Матуша Костура. 3:1 – закономерный итог противостояния середняка первенства и команды, претендующей на лидерство.

Из остальных результатов дня стоит отметить победу «Шахтера» над «Соколом», а также успех «Шинника», в поединке с «Химиком» прервавшего свою серию из 16 поражений кряду.

Если против «Гомеля» кераминовцы, даже проиграв, временами демонстрировали хоккей приличного уровня, то матч с «Соколом» стал для минчан худшим из домашних поединков сезона.

Сергей Петухов, гл. тренер ХК «Керамин»:

- Безобразно провели второй период. Сыграли лидеры, те, кто должен быть лидерами, они сегодня не сыграли.

Беспомощность «Керамина» потребовала от киевлян минимум усилий для достижения победы. Это было гостям тем более кстати, что они весь матч провели в три пятерки – следствие похоже неизлечимого финансового голода и недавнего трансфера Сергея Варламова в минское «Динамо».

Александр Сеуканд, гл. тренер ХК «Сокол»:

- Любая потеря для нас — это серьезно, тем более Варламов. В данной ситуации, если бы у нас была какая-то стабильность, то, наверняка, он бы не покинул команду, а с другой стороны уровень выше — КХЛовский.

За первые два периода соперники создали считанное количество острых моментов, реализован из которых был один – Дмитрий Цыруль на 40-ой минуте открыл счет.

Единственный удачный отрезок в исполнении «Керамина» пришелся на начало заключительной трети, и логично, что именно тогда минчане сумели счет сравнять: Ирек Хафизов воспользовался выгодной ситуацией.

Но «Сокол» упускать верную победу был не согласен, и буквально за две минуты 14 секунд забросил три шайбы, сняв все вопросы о победителе. Сергей Черненко, Александр Победоносцев и Александр Яковенко подвели неутешительный для хозяев итог, забрасывав если и без помощи кераминовецв, то уже во всяком случае без помех со стороны минчан. Шайба Сергея Кукушкина за 15 секунд до сирены уже ничего не решала – 2:4.

В центральном поединке дня «Шахтер» в серии буллитов взял верх над «Гомелем». Решающим стал штрафной бросок в исполнении Павла Развадовского, оформившего дубль.

В турнирной таблице без измненений. Разве что «Юность» подрастила за неделю перевес над преследователями с 7 до 13 очков.

Сменился и антилидер чемпионата: место, закрепленное, казалось бы, за «Брестом», занял «Химик-СКА». Серия из восьми поражений кряду стала поводом к увольнению главкома – Сергея Пушкова.

Сергей Марченко, и.о. ген. директора ХК «Химик-СКА»:

- При подписании контракта Сергею Михайловичу было оговорено попадание команды «Химик-СКА» в 1/8 финала Чемпионата Республики Беларусь. После того, как мы отыграли 2, 5 круга и стало понятно, что мы эту задачу не выполняем по решению руководства клуба было принято решение освободить Сергея Михайловича от должности главного тренера.

Интересно, что еще раньше Пушкова свой пост покинул экс-директор клуба Иван Коршун. Похоже, смена очередной эпохи новополоцкого хоккея была закреплена организационно.

При этом всем понятно, что неудачи «Химика» коренятся отнюдь не в тренерских просчетах. Команда хронически проваливает селекцию, параллельно отпуская лучшую молодежь на заработки в более зажиточные клубы, периодически случаются в «Химике» задержки зарплаты, а премиальные на этот сезон не предусмотрены вовсе. В этой ситуации Пушков оказался не виноватым, а крайним.

Владимир Бляхман, начальник команды «Химик-СКА»:

- Многие факторы повлияли на выступление команды. Нужно было что-то делать. Как у нас принято говорить выигрывает команда, проигрывает тренер.

Вместо Пушкова команду возглавил Владимир Катаев, под началом которого команда уже потерпела два поражения.