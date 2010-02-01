Обзор матчей НХЛ за неделю: Эрик Нистрем побил соперника его же шлемом

Обзор мы начинаем с поединка «Питтсбург» – «Оттава». «Сенаторы», забуксовавшие было в первые дни нового года, сейчас набрали крейсерский ход. Восемь матчей – восемь побед.

Причем в течение недели подопечные Криса Клаустана обыграли не абы-кого, а «Нью-Джерси» и «Питтсбург». Неделю назад мы уже отмечали, что благотворным образом на игре «Оттавы» сказалось возвращение в строй лидера атак – шведа Даниэля Альфредссона. К тому же залог успеха «сенаторов» в удачных действиях в рамке – голкипера Брайна Эллиота. Победная серия позволила команде оторваться от группы смерти. Именно так, видимо, стоит называть восьмерку дружин, занимающих места с шестого по тринадцатое. Всего два очка разделяют «Атланту» и «Айлендерс».

Мы же продолжаем рассказ о тех, кто мчится вперед во весь опор. Подобно «Оттаве» восемь викторий кряду одержал и «Вашингтон». «Столичники» уже на шесть очков оторвались от второго «Нью-Джерси». Мы же отмечаем гол Александра Семина в ворота «островитян» «Нью-Йорка». Не жадный форвард после сольного прохода решил скинуть шайбу на партнера, но пас прервал соперник. Семин не растерялся и уже уезжая за ворота, успел запустить ее в сетку.

Дела у «Монреаля» сейчас не ахти. И даже возвращение в строй нашего Сергея Костицына не помогло. Мало того, что «Монреаль» вне зоны плей-офф, так еще и провел матчей больше всех своих конкурентов. Зато «канадцы» умеют забрасывать красиво. Как, например, Томаш Плеканец. Первым касанием поднял шайбу в воздух, вторым – запулил резиновый диск в ворота.

Как всегда, ураганные голы забивает «Каролина» и потому всегда попадает в наши обзоры. В очередной раз постарался Рэй Уитни, заслуга которого в голе намного больше, чем его автора – Брэндона Саттера. Дружина из Роли в последних пяти матчах добыла четыре победы и, на наш взгляд, вскоре выберется со дна Востока и будет весной бороться за место в плей-офф.

Хороша шайба в касание Гийома Лятендресса, которрому пошел на пользу переход из «Монреаля» в «Миннесоту». Очки форвард набирает сейчас с завидным постоянством. Да и «дикари» подтянулись к зоне плей-офф. Именно они прервали шестиматчевый победный полет «Колорадо», которое вернуло себе кондиции начала сезона и совершает подъем в таблице. Ужасная статистика у «Калгари». Но, несмотря на девять поражений подряд, «огоньки» еще в восьмерке.

На ВИДЕО предлагаем подборку лучших голов недели, нарезку лучших «сэйвов», а также, сшибку Эрика Нистрема и Марка Фистрича, в которой последний так обозлился на соперника, что решил побить его же шлемом.