Обзор матчей 9 тура чемпионата Беларуси

«Динамо-Гродно» и «Шахтер», игра, проходившая в Гродно, имела увлекательный сюжет с драматическими коллизиями и набором настоящих футбольных эмоций для болельщиков После окончания матча болельщики могли пожалеть только об одном: до гола футбольный спектакль не дошел.

Было заметно, что желание забить у команд хватало в избытке, но в этот вечер оба голкипера сыграли надежно. К финальному свистку они совместными усилиями сохранили на табло нули. А своим командам добавили в чемпионатной турнирной таблице по 1 очку.

«Минск» и «Нафтан» - зацепившись за флажок Разин немало повеселил публику

О проблемах новополоцкой атаки в этом сезоне говорилось не раз. В матче с «Минском» ни Стрепейкис, ни вышедший на замену Зуев не продемонстрировали болельщикам свой истинный потенциал.

До гола «Нафтану» постоянно не хватало самой малости. Но опасные моменты были и у ворот самого «Нафтана». Так, выведенный Климовичем один на один Разин был настигнут Жувиналом. А вскоре, после прострела Воронкова, с ходу ударил Лошанков, но страж ворот новополовчан отразил удар.

Болельщикам запомнился эпизод в середине первого тайма, когда Разин так увлекся исполнением стандарта, что зацепился за флажок, чем немало повеселил публику.