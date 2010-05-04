Обзор матчей 6 тура чемпионата Беларуси. «Шахтер» – «Днепр», «Динамо-Брест» – «Нафтан» и «Торпедо» – «Неман»

Солигорский «Шахтер» принимал в 6 туре могилевский «Днепр» и снова не смог одержать победу. Впрочем, по большому счету, на победу горняки и не наиграли.

Ровно, как и «Днепр». Так что ничья в этой встрече – объективный результат. Только хотелось бы увидеть забитые мячи, а не ничью со счетом 0:0.

«Динамо-Брест» – «Нафтан»

Также сухо было в 6 туре в Бресте. Где «Динамо-Брест» принимал новополоцкий «Нафтан». Вот только одних голевых моментов команде Юрия Пунтуса не хватило – 0:0.

«Торпедо» – «Неман»

Жодинские автозаводцы в 6 туре принимали футболистов гродненского «Немана». Жодинская команда имела в своем активе одно очко, а вот «Неман» за пять туров еще ни разу не забил гол. Не случилось этого и в Жодино.

ФК «Торпедо» проявил себя крайне негостеприимно и отгрузил гостям парочку голов. На исходе первого тайма отличились Кривобок и Беганский. В итоге – 0:2.