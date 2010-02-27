Обзор хоккейного турнира Олимпийских игр

Вспомним, как проходила борьба в квалификации.

Сегодня прогремели полуфинальные битвы, но, выполняя долг перед теми, кто ночной сон на олимпиаду не разменял, вспомним, как проходила борьба в квалификации.

В группе «А» несложно было определить команду, которая в итоге станет четвертой: норвежцы на протяжении всего турнира смотрелись слабее соперников, и матч со швейцарцами исключением не стал. 5:4.

Вопрос же о том, кто пройдет от квартета в четвертьфинал напрямую, оставался открытым вплоть до самого ожидаемого матча квалификации: США – Канада. Родоначальники хоккея вновь заставили опасаться за свои перспективы на Играх, уступив принципиальным соперникам и угодив в чистилище стыковых поединков. Интересно, что исход встречи вопросов не вызвал: канадцам лишь дважды удавалось сравнять счет, но инициатива безраздельно принадлежала «звездно-полосатым». Самым полезным игроком в их составе стал Брайан Рафалски – две шайбы и результативная передача. Победа США – 5:3.

Группа А

1. США 3 9

2. Канада 3 5

3. Швейцария 3 3

4. Норвегия 3 1

Латыши в квалификации не взяли ни одного очка, но в каждом матче сыграли неплохо, настолько, насколько позволили соперники. С чехами подопечные Олега Знарока начали играть при счете 0:4 в середине второго периода: Сотниекс и Анкипанс возродили интригу на некоторое время, но в концовке сборная Чехии сделала нужный результат – 5:2. У победителей выделялась пара защитников: Томаш Кабреле – Марек Жидлицки, принявшая участие в трех шайбах своей команды.

Но главный матч квалификации – россиянам – чехи проиграли. При счете 1:1 в середине второй трети Виктор Козлов забросил шайбу, которая оказалась решающей: отыграться чехи уже не смогли, позволив к тому же Евгению Малкину стать героем встречи. Нападающий «Питтсбурга» сделал дубль и отдал результативную передачу. 4:2.

Группа В

1. Россия 3 7

2. Чехия 3 6

3. Словакия 3 5

4. Латвия 3 0

На «ура» начали квалификацию финны, которые выиграли стартовые матчи с крупным счетом, благодаря чему впоследствии и стали лучшей из занявших второе место команд, напрямую попав в одну четвертую финала. Германию подопечные Юкки Ялонена разгромили 5:0. Две шайбы забросил Киммо Тиммонен.

Правда, ключевой поединок группового этапа – против Швеции – финнам не удался. Впрочем, саспенсом игра зрителей вообще не порадовала. На общем скучном фоне выделялась шведская молодежь. Она и решила исход матча: Луи Эрикссон забросил две шайбы, Никлас Бэкстрём – одну.

Группа С

1. Швеция 3 9

2. Финляндия 3 6

3. Беларусь 3 3

4. Германия 3 0

Три из четырех квалификационных пар изначально интриги не таили, но на поверку лишь встреча Канада – Германия обошлась без сюрпризов. «Кленовые листья» учинили немцам разгром 8:2. Джэром Игинла отличился на бомбардирском поприще, оформив дубль, а Эрик Стаал – на ассистентском, отдав три голевые передачи.

Латыши едва не взяли у чехов реванш за поражение на групповом этапе. При этом логичным столь сенсационное развитие событий не назовешь. Каким-то чудом в конце поединка подопечным Олега Знарока удалось сравнять счет – 2:2. Но в овертайме Дэвид Крейчи все расставил по своим местам.

Почти удалась сенсация и норвежцам. Безоговорочно уступая словакам в классе, они сумели реализовать едва ли не все свои моменты, и концовка второго периода зафиксировала полное равенство – 3:3. Лишь в заключительной трети Мирослав Шатан, оказавшись самым расторопным на пятаке, вывел Словакию в четвертьфинал – 4:3.