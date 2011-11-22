Обыграв в гостях «Белшину», ФК «Шахтер» во второй раз подряд завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси

Выезд в Бобруйск для солигорского «Шахтера» в случае победы становился серебряным. За тремя очками, собственно, «горняки» и приехали в город «шинников». Однако обыграть подопечных Александра Седнева в нынешнем сезоне не так-то и просто. Не зря ведь «красно-черные» замыкают лидирующую пятерку.

«Шахтеру» было сложно. Атаки «горняков» вязли в хорошо выстроенной обороне хозяев. Те, в свою очередь, ничего не могли поделать с защитой «желто-черных». Игра практически без ворот устраивала гостей, правда, лишь по той причине, что на 30-й минуте подопечные Владимира Журавля открыли счет в матче. Первый угловой у ворот Руслана Копанцова стал счастливым для «горняков». Андрей Хачатурян отправил мяч за шиворот Копанцову, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вторые 45 минут поединка также были не самыми зрелищными. Обеим командам создание голевых моментов давалось с большим трудом. В соревновании минималистов ближе к успеху были «горняки». Все же у «Белшины» во втором тайме моментов было больше, чем у «Шахтера».

Однако минимум голевых шансов у ворот хозяев не спас их от второго пропущено мяча. Вышедшие в компенсированное время Ситко и Алумона за отведенное им мизерное время на поле успели соорудить гол. Полузащитник Павел выступил ассистентом, нападающий Александр – автором мяча.

2:0 – и «Шахтер» празднует вполне справедливое завоевание серебряных медалей, с чем и поздравляем «горняков» и их поклонников.